 Camp Nou será sede de la final de la Champions League 2029
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El Spotify Camp Nou será sede de la final de la Champions League 2029

La UEFA eligió al Spotify Camp Nou para albergar la final de la Champions League 2029, en una decisión que supera la candidatura presentada por Wembley.

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El Barcelona obtiene el permiso para reabrir el Camp Nou con un aforo de 27 mil personas
El Barcelona obtiene el permiso para reabrir el Camp Nou con un aforo de 27 mil personas / FOTO: EFE
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El Spotify Camp Nou volverá a ser protagonista del fútbol europeo. El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido este viernes en Tesalónica, Grecia, designó al renovado estadio del FC Barcelona como sede de la final de la Champions League de 2029. La decisión cumple uno de los grandes deseos expresados en varias ocasiones por Joan Laporta y permitirá que el recinto azulgrana vuelva a albergar el partido más importante de la máxima competición continental.

Para entonces, el Camp Nou deberá estar completamente remodelado y preparado para recibir una de las grandes fiestas del fútbol europeo. El proyecto de renovación avanza con la construcción de la tercera gradería y los nuevos palcos VIP, mientras que durante el verano de 2027 está previsto que comience la instalación de la cubierta. Estas obras representan una de las fases más complejas del proyecto y obligarán al Barcelona a disputar algunos partidos nuevamente en el Estadi Olímpic Lluís Companys mientras continúen los trabajos.

Segunda final de Champions League en el Camp Nou

La designación también supone una importante responsabilidad para el club y para Barcelona, ya que no solo será necesario contar con un estadio terminado, sino también con todos los accesos, servicios e infraestructura necesarios para recibir a miles de aficionados. La candidatura fue impulsada conjuntamente por el Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Las obras del recinto comenzaron en mayo de 2023 con la colocación de la primera piedra.

El Camp Nou se impuso a Wembley, que era la otra candidatura para organizar la final de 2029. Uno de los principales argumentos a favor del proyecto azulgrana fue el enorme aforo que tendrá el estadio una vez concluida la remodelación, con una capacidad superior a los 104.000 espectadores. Será, además, la tercera final de la máxima competición europea que se dispute en el recinto: en 1989, el Milan derrotó al Steaua de Bucarest, mientras que en 1999 el Manchester United venció al Bayern de Múnich. Treinta años después de aquella última final, el renovado Camp Nou volverá a recibir a los mejores clubes de Europa.

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Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona - FC Barcelona

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