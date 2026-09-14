 Guatemala celebra 205 años de Independencia
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Guatemala celebra 205 años de Independencia

Las actividades por el 205 aniversario de la Independencia, continuarán el martes 15 de septiembre con el Desfile Cívico Escolar.

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Actos de conmemoración de los 205 años de Independencia de Guatemala., Foto Omar Solís
Actos de conmemoración de los 205 años de Independencia de Guatemala. / FOTO: Foto Omar Solís
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Los actos de conmemoración de los 205 años de Independencia de Guatemala iniciaron este lunes 14 de septiembre a las 17:00 horas en Catedral Metropolitana, con el Solemne Te Deum, con la participación del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.

El Solemne Te Deum fue presidido por monseñor Gonzalo de Villa arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, quien durante la homilía dirigió un mensaje centrado en la petición por la paz y la sabiduría para Guatemala y sus autoridades.

Arévalo y Herrera, se dirigieron posteriormente al Palacio Nacional de la Cultura, para observar la izada de la Bandera Nacional. Mientras que cadetes hicieron las honras respectivas y el Ministerio de la Defensa Nacional detonó 21 salvas de cañón, como parte de la celebración.

Durante este acto también se dio lectura del Acta de Independencia y el mensaje presidencial de Bernardo Arévalo, en el marco de las celebraciones por la independencia del país. 

"Somos una nación hecha de muchos pueblos, que hablamos muchos idiomas, que experimentamos nuestra vida en comunidad de distintas formas en nuestros territorios, pero que cómo oración compartimos un único horizonte", manifestó el mandatario.

Arévalo recordó que estas fiestas patrias son también reflejo de esa unidad de Guatemala, "Somos todos orgullosos y orgullosas de lo que somos y de lo que nos hace identificarnos como miembros de esta nación comprometidos para administrar juntos cualquier adversidad", añadió. 

Las actividades por el 205 aniversario de la Independencia, continuarán el martes 15 de septiembre con el Desfile Cívico Escolar, que se desarrollará de 08:00 a 12:00 horas en el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura.

La agenda del presidente Bernardo Arévalo concluirá el martes por la tarde con el acto de Arriada de la Bandera Nacional y Cierre de los Actos Oficiales de Independencia, en la Plaza de la Constitución entre las 17:45 y las 18:15 horas.

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Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

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