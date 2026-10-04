 Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena
Deportes

Luis Fernando Tena: “El que tenga más puntería saldrá ganador”

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala adelantó que los jugadores Jorge Aparicio y Rubio Rubín son duda para el duelo del lunes.

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Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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Este domingo 4 de octubre, en el salón de usos múltiples de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional, brindó la conferencia de prensa previo al duelo ante Surinam de este lunes a las 18:00 horas, que se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y en donde los guatemaltecos buscan, con una victoria, lograr el boleto a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027.

Durante la conferencia de prensa, el técnico mexicano se refirió al regreso que tuvo Guatemala a Surinam tras el partido ante Paramaribo, donde destacó la buena gestión de la Federación de Futbol de Guatemala. "El viaje se hace cansado y pesado", aseguró Tena.

Sobre el partido, el técnico dijo: "Será un buen partido porque no nos sirve el empate. El juego se abrirá y va haber poco tránsito en media cancha y muchas jugadas de gol en ambas áreas. El que tenga más puntería es el que va a salir ganador".

Sobre el empate en Surinam el pasado viernes (1-1), Tena recordó: "El punto ante Surinam fue muy bueno, aunque no salimos muy contentos con el desarrollo del juego".

Jorge Aparicio y Rubio Rubín están en duda

El técnico habló de la situación actual de los jugadores Rubio Rubín y Jorge Aparicio, quienes tienen ciertas molestias y se les espera este lunes para saber si serán parte o no para la alineación principal.

"Con Rubio tiene molestias musculares y hay que esperar para mañana donde se le harán pruebas más exigentes. Con el tema de Jorge creo que es solo un golpe, pero todavía le molesta. Necesitamos gente que esté entera porque sabes el ritmo que tendrá el partido. El portero aún no está definido", informó Tena.

Les duelo no tener un estadio lleno

En la conferencia de prensa el técnico de la Selección Nacional trató el tema de la asistencia del público al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde mañana se jugará ante Surinam el boleto a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

"Sí, es una lástima para nosotros que no se llene el estadio. Sí nos duele, sí nos gustaría que estuviese lleno y que nos impulsaran de principio a fin. Se entiende por el duro golpe que tuvimos hace un año de no clasificar al Mundial", reflexionó el técnico Luis Fernando Tena.

Tena lamenta la situación de Óscar Santis

Al referirse a los elementos importantes de la Selección Nacional, el técnico Luis Fernnado Tena habló de la ausencia de Óscar Santis, quien por una lesión quedó fuera de la serie ante Surinam.

"Óscar (Santis) realmente estaba en un extraordinario momento y una gran madurez, estaba jugando muy bien, lamentablemente vino la lesión en el peor momento y no será convocado. Nos apoyará desde la tribuna", señaló el técnico Tena.

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena / Alex Meoño

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Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena / Alex Meoño

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