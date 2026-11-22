El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó la identidad de los cuatro hombres que fueron asesinados con arma de fuego en una discoteca de la zona 9 capitalina entre la noche del viernes y madrugada del sábado.
Luego de que se hicieran las primeras investigaciones en el área del tiroteo, los cuerpos fueron levantados por el Ministerio Público y llevados hacia la sede del INACIF en la zona 3 capitalina.
De esa forma, el INACIF confirmó que las víctimas mortales por el tiroteo en la discoteca son:
- Jorge Alberto Pérez Pérez, de 52 años.
- Carlos Obdulio Morataya Cortéz, de 59 años.
- César Alexander Santos González, de 37 años.
- Wilson Fernando Suñiga Ordóñez, de 31 años.
Asimismo, la institución forense aseguró que la causa de muerte de los cuatro hombres fueron heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Cabe destacar que los cuerpos quedaron en la calle frontal a una discoteca de la zona 9, según descripción de los cuerpos de socorro el día del ataque armado.
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Quinto fallecido tiene relación con ataque a discoteca
Asimismo, un quinto hombre murió en la zona 18 capitalina como consecuencia de una persecución de la Policía Nacional Civil que se inició desde el punto de tiroteo en la zona 9 capitalina. Las autoridades relacionaron este intercambio de disparos con el hecho en la discoteca, confirmando que atendieron la emergencia por solicitud de una llamada que llegó desde adentro del centro nocturno.
En ese escenario, los supuestos delincuentes abrieron fuego en contra de las autoridades, por lo que los uniformados repelieron el ataque dejando al presunto agresor fallecido, según un comunicado policial.
Cabe destacar que este ataque armado dejó otras personas heridas que fueron trasladadas hacia distintos centros asistenciales durante la madrugada del domingo.
Asimismo, el hecho de violencia hizo que las autoridades ordenaran un cierre vial en las cercanías, lo que complicó fuertemente el tránsito en la zona 9 capitalina y arterias aledañas.