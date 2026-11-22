Guatemala hace historia en Miss Universo 2026. María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la organización, se convirtió en la primera guatemalteca en integrar el panel de jueces del certamen internacional. Su participación coincide con la representación de María Adelina Castillo, quien busca destacar con la bandera nacional en Puerto Rico.
Una guatemalteca forma parte de uno de los espacios más importantes de Miss Universo 2026. Se trata de María José Unda Contreras, quien fue anunciada como integrante del comité de selección de la edición número 75 del concurso de belleza, convirtiéndose en la primera mujer guatemalteca en ocupar un lugar en el panel de jueces del certamen.
Unda actualmente se desempeña como vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universe (MUO), posición desde la que participa en actividades vinculadas con el desarrollo y las relaciones internacionales de la institución. Su trayectoria dentro de la organización comenzó en 2024, cuando se incorporó como coordinadora de Relaciones Internacionales.
Posteriormente, asumió la Dirección de Desarrollo de Talento y también tuvo la oportunidad de acompañar como chaperona a Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, durante su año de reinado. Su nombramiento representa un momento significativo para Guatemala, que ahora también tiene presencia en la evaluación de las candidatas que aspiran a convertirse en la próxima reina universal.
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La Organización Miss Universo anunció un comité de selección integrado por nueve mujeres con experiencia en diferentes ámbitos, entre ellos la belleza, el entretenimiento, los negocios y el trabajo humanitario. Entre las figuras destacadas se encuentran Joyce Giraud, quien representó a Puerto Rico en Miss Universo 1998; la modelo española Águeda López y Victoria Kjær Theilvig, ganadora del certamen en 2024.
También forman parte del grupo Taty Guiribitey, Solange Tuyishime, Vicki Vlahos, María Yáñez, Signe Zeikate y María José Unda.
Mientras una guatemalteca participa en el comité de selección, otra lleva la bandera nacional en el escenario internacional. Se trata de María Adelina Castillo Birba, Miss Universo Guatemala 2026.