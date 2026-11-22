Un voraz incendio provocó momentos de pánico en la localidad de Nungwi, en la isla de Zanzíbar, Tanzania, luego de que las llamas consumieran varios hoteles y se extendieran hacia restaurantes y establecimientos comerciales, obligando a evacuar a 183 turistas.
La emergencia comenzó en el hotel Makofi, ubicado en una de las zonas turísticas más visitadas de la isla. En cuestión de minutos, el fuego avanzó hacia inmuebles cercanos, generando preocupación entre visitantes, trabajadores y habitantes, quienes tuvieron que abandonar los establecimientos para ponerse a salvo.
La magnitud del siniestro dejó importantes daños materiales en cuatro restaurantes y aproximadamente 40 tiendas. De acuerdo con las autoridades turísticas, los equipos de emergencia trabajaron durante cerca de tres horas para controlar las llamas y evitar que alcanzaran más construcciones.
No se reportan personas fallecidas ni turistas lesionados
A pesar de la gravedad del incendio, no se reportaron personas fallecidas ni turistas lesionados. Sin embargo, algunos trabajadores sufrieron heridas leves durante las labores de evacuación.
Sobre las posibles causas, las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo originarse en un horno utilizado para elaborar pan dentro del hotel Makofi. Esta es una de las principales hipótesis que manejan las autoridades, aunque todavía no existe una conclusión definitiva.
La propagación también habría sido favorecida por los techos de palma, utilizados en varios establecimientos de la zona, así como por la cercanía entre las construcciones.
Los 183 turistas evacuados fueron trasladados a hoteles de Mchangani y Matemwe. Además, más de 20 establecimientos ofrecieron alojamiento gratuito para atender a los afectados.
Algunos visitantes perdieron equipaje, pertenencias y pasaportes, por lo que las autoridades comenzaron a coordinar con distintas embajadas para facilitar la recuperación de sus documentos.