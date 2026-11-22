Los cuerpos de rescate trabajaron en conjunto la madrugada de este domingo, 22 de noviembre de 2026, luego de que un carro tipo sedán protagonizara un accidente en el Anillo Periférico y 13 calle de la zona 11 capitalina, cerca de los Capos del Cejusa.
Bomberos Voluntarios reportaron que este accidente dejó dos hombres fallecidos y una persona herida que fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.
Asimismo, Bomberos Municipales reportaron que el accidente dejó a cuatro personas atrapadas entre los hierros retorcidos, por lo que tuvieron que trabajar por varios minutos con equipo especial para extraer a los afectados.
Las imágenes compartidas por ambos cuerpos de socorro mostraron que el vehículo tipo sedán, de color rojo, quedó sobre el arriate central del Anillo Periférico, en donde los rescatistas trabajaron para extraer a los fallecidos y a los heridos.
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Herido en estado delicado queda hospitalizado tras accidente
Los Bomberos Municipales agregaron que uno de los ocupantes del vehículo fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt en estado delicado.
Un video de este cuerpo de rescate evidenció que el carro tipo sedán se identifica con las placas particulares 629 GMQ. Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área. Asimismo, fiscales del Ministerio Público se presentaron para los peritajes correspondientes y levantamiento del cuerpo que quedó en el lugar.
Paso vehicular se normaliza en el Periférico
La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala informó que sus agentes agilizaron el tránsito en el lugar y dieron apoyo realizando cierres de la vía para "facilitar las labores de las autoridades competentes y garantizar la seguridad vial en el sector".
Asimismo, describió que, al finalizar las diligencias respectivas, se realizó el retiro del automóvil mediante una grúa, por lo que el tránsito quedó totalmente libre en ese sector.
"Se recomienda circular con precaución y respetar los límites de velocidad", finalizaron las autoridades del tránsito.