El departamento de pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció que para este domingo 22 de noviembre se espera un ambiente cálido y soleado durante el día, pero se prevé un ambiente frío en horas de la noche y madrugada del lunes.
La entidad pronosticó que durante el amanecer y la mañana se experimentará neblina sobre franja Transversal del Norte. Además, anunció que habrá pocas nubes en gran parte del país, en horas de la mañana, por lo que se prevé un ambiente cálido en la jornada matutina.
El reporte del Insivumeh anunció que habrá un aumento de la nubosidad sobre sectores de la Boca Costa, en la tarde por lo que no se descarta presencia de lluvias y actividad eléctrica, así como precipitaciones o lloviznas al sur de Petén.
En contraste, el frío se empezará a experimentar en horario nocturno, en sectores del país como el Occidente y los sectores más elevados de Altiplano Central, aseguró el Insivumeh.
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Dan recomendaciones para el frío
En ese sentido, instancias como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendaron a los guatemaltecos que tomen sus precauciones por las bajas temperaturas.
Ante la llegada del frío, solicitaron abrigarse adecuadamente, para evitar enfermedades respiratorias y de padecer alguna afección relacionada, pidieron tener a la mano los medicamentos necesarios.
En varias ocasiones, las autoridades han solicitado abrigar a las personas vulnerables como niños, adultos de la tercera edad y enfermos crónicos, entre otros.
El pasado 25 de octubre el Insivumeh anunció que se iniciaba la transición hacia la época de frío, lo que significó un descenso en la caída de lluvias a nivel nacional. En ese sentido, los primeros descensos de temperatura empezaron durante la última semana de octubre, por lo que el fin de semana de esa fecha inició la llegada de los frentes fríos en el territorio nacional.