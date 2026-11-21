La locutora y comunicadora guatemalteca María Isabel Flores Morales continúa sumando éxitos a su trayectoria profesional. Esta vez, la representante de Jalapa destacó en el certamen Mrs. Guatemala 2026, donde obtuvo el título de Talento Artístico, durante una velada que reunió a participantes de distintos departamentos del país.
La noticia fue compartida en el evento de la Gran Final de Señora Guatemala, que anunció el reconocimiento obtenido por la comunicadora, quien también forma parte de la familia de Nueva Fabuestéreo 88.1.
Su participación en el concurso nacional representa una nueva faceta en su carrera, caracterizada por más de dos décadas de experiencia frente a los micrófonos, la conducción de eventos y su incursión en proyectos artísticos.
El reconocimiento también marca un momento especial para la representante jalapaneca, quien meses atrás había asumido el compromiso de llevar el nombre de su departamento al certamen nacional.
De Señora Jalapa a destacar en Mrs. Guatemala 2026
En julio de 2026, María Isabel Flores fue coronada como Señora Jalapa, título que le permitió convertirse en la representante oficial de su departamento para participar en Mrs. Guatemala.
Su investidura se desarrolló en una ceremonia especial, acompañada de familiares, amigos e invitados, quienes celebraron el inicio de esta nueva experiencia.
Desde entonces, la comunicadora manifestó su entusiasmo por formar parte de una plataforma dedicada a destacar el liderazgo, las capacidades y las historias de superación de las mujeres guatemaltecas.
Durante su presentación como representante departamental, María Isabel compartió un mensaje enfocado en la importancia de perseguir los sueños, independientemente de la edad o las responsabilidades personales y profesionales.
En septiembre, la organización presentó oficialmente a las 16 candidatas del certamen. Entre ellas figuraba Flores Morales, de 37 años, identificada como licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en locución y periodismo.
Un reconocimiento a su talento artístico
El título de Talento Artístico obtenido por María Isabel Flores representa un reconocimiento especial dentro de su participación en Mrs. Guatemala 2026.
Aunque su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada con la radio, la guatemalteca también ha desarrollado habilidades en otras disciplinas, incluyendo la actuación y la presentación de espectáculos.
Su experiencia sobre los escenarios le ha permitido desenvolverse en diferentes formatos, desde actividades culturales y eventos especiales hasta producciones teatrales y cinematográficas.
¿Quién es María Isabel Flores?
María Isabel Flores Morales es una reconocida locutora, comunicadora y presentadora guatemalteca originaria del departamento de Jalapa.
Su historia en los medios de comunicación comenzó cuando era apenas una niña. Desde los ocho o nueve años, soñaba con convertirse en locutora, inspirada por las voces que escuchaba diariamente en las estaciones radiales.
Su admiración por figuras como Federico Velarde, Lucy Bonilla y Milo Ramírez despertó una pasión que terminaría convirtiéndose en su profesión.
Como parte de sus juegos infantiles, elaboraba micrófonos de cartón y les colocaba los logotipos de sus emisoras favoritas. También recortaba publicaciones relacionadas con los conteos musicales de los periódicos, imaginando que algún día podría formar parte de ese mundo.
A los 16 años tuvo su primera oportunidad profesional en una radio católica de Jalapa. Posteriormente, se trasladó a la capital guatemalteca, donde comenzó a abrirse camino en otras estaciones radiales.
Con esfuerzo y dedicación, logró consolidar una trayectoria de más de 20 años, convirtiéndose en una voz conocida para diferentes generaciones de radioescuchas.
A lo largo de su carrera, María Isabel Flores ha trabajado en reconocidas estaciones de radio, entre ellas Kiss 97.7, donde formó parte del programa matutino Morning Kiss junto a Juan Pablo Mata.
También ha desarrollado su carrera en otras emisoras nacionales, ampliando su experiencia como conductora y profesional de la comunicación.
En octubre de 2023 anunció su regreso al Grupo Emisoras Unidas para integrarse a Nueva Fabuestéreo 88.1, una de las estaciones musicales de la corporación.
Actualmente conduce el programa ¡Qué Viva la Vida!, que se transmite de lunes a viernes, principalmente de 9:00 a 13:00 horas, y en el que comparte música, entretenimiento y contenidos dirigidos a sus oyentes.
Una noche dedicada al talento y empoderamiento femenino
El certamen Mrs. Guatemala 2026 reunió a representantes de diferentes departamentos del país en una velada dedicada a resaltar la belleza, el talento, la elegancia y el liderazgo de la mujer guatemalteca. Durante el evento, las participantes tuvieron la oportunidad de destacar sus habilidades y recibir reconocimientos especiales en distintas categorías, además de competir por la corona nacional.