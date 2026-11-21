El Ministerio Público (MP) informó que este sábado, 21 de noviembre de 2026, desarrolló 12 diligencias de allanamiento en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, en el que logró la captura de un hombre por el delito de obstaculización a la acción penal.
El ente investigador precisó que el operativo tenía el objetivo de realizar acciones de inspección, registro y secuestro de evidencias en varios inmuebles del citado municipio.
Según el ente investigador, la captura del hombre señalado anteriormente en Nueva Concepción se hizo en flagrancia, debido a que al momento de solicitarle su teléfono celular, prefirió lanzarlo contra la pared con el propósito de destruirlo.
El apresado fue identificado únicamente como Melvin S., además, el ente reportó que en el área también se decomisaron otros dos celulares y un arma de fuego.
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¿Qué caso investigan en Nueva Concepción?
El ente investigador agregó que también decomisaron un arma de fuego, aunque no dieron detalles de la misma. La entidad aseguró que las acciones en Nueva Concepción ayudarán a fortalecer la investigación relacionada con un homicidio.
No se descarta que las autoridades den más detalles de las acciones que se ejecutan en el citado municipio durante la mañana de este sábado. En imágenes, se pudo apreciar que el MP desplegó una fuerte cantidad de recursos humanos para ejecutar los operativos, aunque no se dieron más detalles del caso que se investiga.
Las fotografías también muestran las evidencias recopiladas en los lugares de los hallanamientos, así como la forma en que se ejecutaron los procedimientos de las autoridades en el sector en mención. Las imágenes también muestran un celular incautado como evidencia, aunque no se han dado detalles para conocer si este aparato es el que habría sido lanzado contra la pared.