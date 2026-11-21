Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió este sábado el este de Indonesia, con epicentro en la región de las islas Barat Daya. El movimiento telúrico ocurrió a las 9:42 horas locales y, pese a su intensidad, no provocó la emisión de alertas de tsunami, según los reportes de los organismos sismológicos.
El Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) informó que el sismo se produjo a una profundidad de 144 kilómetros. Su epicentro fue ubicado a 227 kilómetros al noreste de Dili, capital de Timor Oriental, y a 101 kilómetros al norte-noreste de Lospalos.
La profundidad a la que se originó el movimiento habría contribuido a reducir sus efectos en las zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, las autoridades mantienen la atención en las comunidades de la región para establecer si hubo daños en viviendas, infraestructura o personas afectadas.
Aumenta la preocupación en la región
Una de las principales preocupaciones se centra en las poblaciones más próximas. Dili cuenta con aproximadamente 150 mil habitantes, mientras que Lospalos tiene alrededor de 17 mil 100 residentes. Por ello, las próximas horas serán importantes para conocer el alcance de las posibles afectaciones y determinar si será necesario desplegar equipos de asistencia.
Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) tampoco activó ninguna advertencia por riesgo de tsunami, lo que descartó, por el momento, una amenaza de este tipo para las zonas costeras.
Indonesia se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa región caracterizada por la frecuente actividad sísmica y volcánica, debido al movimiento y la interacción de distintas placas tectónicas. Esta ubicación convierte al archipiélago en uno de los territorios más expuestos a terremotos de gran intensidad.
De acuerdo con información de la agencia EFE, el país registra cerca de 7 mil sismos cada año, en su mayoría de intensidad moderada. Además, este nuevo movimiento representa el segundo terremoto superior a magnitud 7 registrado en el archipiélago durante los últimos siete días. El anterior alcanzó una magnitud de 7.1 y tuvo su epicentro cerca de las islas Tanimbar.
Mientras continúan las evaluaciones, la atención permanece puesta en las comunidades cercanas para determinar las consecuencias de este fenómeno natural.