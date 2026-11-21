Tras varias llamadas de emergencia, los Bomberos Municipales confirmaron que una intensa balacera se produjo entre la noche y madrugada de este sábado, 21 de noviembre de 2026, en una discoteca ubicada en la 5ª. avenida y 14 calle de la zona 9.
Los rescatistas confirmaron el saldo de tres hombres fallecidos y otros tres heridos que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Asimismo, los rescatistas indicaron que "de este ataque armado una persona más fue localizada fallecida y dos heridas, debido a que habrían buscado refugio en las cercanías", por lo que el saldo preliminar es de cuatro fallecdos.
De esa manera, el citado cuerpo de rescate confirmó un total de seis hombres afectados por la intensa balacera en este lugar. "Los heridos fueron estabilizados y trasladados a diferentes centros asistenciales", especificaron los rescatistas.
En las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate se puede observar que uno de los cuerpos quedó en la esquina de la 14 calle de la zona 9. Mientras tanto, otro cadáver fue encontrado en una acera, cerca de varias motocicletas estacionadas en el lugar.
Balacera ocurrió frente a una discoteca
Las imágenes muestran que la balacera ocurrida en este sector de la zona 9 ocurrió frente a una discoteca de la referida dirección. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el escenario del crimen.
Asimismo, el Ministerio Público trabaja en el área para identificar a las cuatro personas que quedaron fallecidas a causa de la intensa balacera reportada por los cuerpos de rescate.
Autoridades de tránsito indicaron que en las cercanías del lugar se implementaron cierres en la vía por los trabajos de investigación que se realizan.
El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, aseguró que la PNC solicitó cierres viales en la 5a avenida y 14 calle de la zona 9, 5a. avenida y 13 calle de la zona 9, 6a avenida y 13 calle zona 9 y en la 6ª. avenida 14 calle zona 9.