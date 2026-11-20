Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) junto a fiscales del Ministerio Público (MP) capturaron a un ciudadano mexicano en la zona 10 de la capital, ya que es requerido en extradición por los Estados Unidos de América, por delitos relacionados al narcotráfico.
La Fiscalía coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión de Hernán Palomera, también conocido por los alias "Ernesto Hernández", "Hernán Arreda", "Hernanvalontto Arreda", "Hernán Arreola", "Hernán Arreola-Palomares", "Hernán Palomares", "Hernán Palomares-Areola", "Hernán Palomarea-Arreola" y "Primo".
Palomera es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, donde se le acusa de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, distribución de 500 gramos o más de cocaína (dos cargos) y posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de dicha droga.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, se identificó una organización de narcotráfico con sede en Guadalajara, México, presuntamente responsable de importar grandes cantidades de cocaína desde México hacia Estados Unidos para su distribución.
Las investigaciones señalan a Palomera como uno de los presuntos líderes de esta estructura criminal, a quien se le atribuye dirigir y gestionar las operaciones de importación de drogas hacia territorio estadounidense.
El pasado jueves 19 de noviembre, las Fuerzas de Seguridad detuvieron a tres personas con fines de extradición a los Estados Unidos, por narcotráfico.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*