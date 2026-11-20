La riqueza cultural de Guatemala y Japón se reunirá en un mismo escenario durante una noche especial dedicada a la danza, la música y las tradiciones de ambos países.
El próximo sábado 28 de noviembre de 2026, el Teatro de Cámara "Hugo Carrillo", ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, será escenario del espectáculo "Guatemala y Japón: Danza y Tradición", una actividad que busca fortalecer el intercambio cultural a través de las expresiones artísticas.
El evento contará con la participación de agrupaciones japonesas y guatemaltecas, que compartirán su talento en una presentación abierta al público y completamente gratuita.
La actividad es promovida por la Embajada del Japón en Guatemala, con la participación del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y agrupaciones artísticas de ambos países.
Un encuentro de danza entre Guatemala y Japón
Uno de los principales atractivos de esta presentación será la participación del grupo japonés NEO Ryukyu, que compartirá escenario con Churasankai y el Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala.
La propuesta permitirá que el público conozca diferentes expresiones de danza y tradición, en un encuentro que reunirá elementos de las culturas japonesa y guatemalteca.
NEO Ryukyu forma parte de las agrupaciones invitadas para esta presentación especial, mientras que Churasankai también contribuirá a mostrar expresiones culturales japonesas.
Por Guatemala participará el Ballet Moderno y Folklórico, agrupación dedicada a la difusión de las tradiciones nacionales mediante la danza.
La presentación busca ofrecer una experiencia artística que permita apreciar las particularidades de cada cultura y celebrar la diversidad de sus manifestaciones.
Ballet Moderno y Folklórico representará a Guatemala
El Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala será uno de los protagonistas de este intercambio cultural.
Esta agrupación artística, vinculada al Ministerio de Cultura y Deportes, se caracteriza por promover y preservar las expresiones tradicionales del país mediante presentaciones escénicas.
Su participación permitirá que las danzas guatemaltecas formen parte de una velada en la que también se presentarán manifestaciones artísticas de Japón.
El encuentro representa una oportunidad para acercar al público a las tradiciones de ambas naciones y reconocer la importancia de la danza como una forma de expresión cultural.
¿Cuándo y dónde será el espectáculo?
La Embajada del Japón en Guatemala compartió los detalles de la actividad, que se realizará en uno de los principales recintos culturales del país.
· Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.
· Hora: 7:00 de la noche.
· Lugar: Teatro de Cámara "Hugo Carrillo", Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
· Entrada: gratuita.
· Cupo: limitado a 300 personas.
De acuerdo con la información publicada por la representación diplomática, el ingreso estará permitido hasta completar el aforo del recinto.
Por esta razón, se recomienda a las personas interesadas llegar con anticipación, ya que la capacidad disponible es de únicamente 300 asistentes.
Una actividad para disfrutar en familia
El espectáculo "Guatemala y Japón: Danza y Tradición" está dirigido a personas interesadas en las manifestaciones artísticas, así como a familias y grupos de amigos que deseen disfrutar de una experiencia cultural diferente.
A través de sus redes sociales, la Embajada del Japón extendió una invitación para participar en esta noche especial, que reunirá a artistas de ambos países.
La presentación también permitirá destacar la importancia de los intercambios culturales como espacios de acercamiento y conocimiento entre distintas sociedades.
Con entrada gratuita y una programación dedicada a la danza, el evento se convierte en una alternativa para quienes buscan actividades culturales en la Ciudad de Guatemala durante el último fin de semana de noviembre.
Los interesados pueden consultar las publicaciones oficiales de la Embajada del Japón en Guatemala y del Ministerio de Cultura y Deportes para conocer más detalles de la presentación.