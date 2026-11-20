Una cámara de seguridad captó los momentos de tensión que se vivieron dentro de una joyería en Villa Gesell, Argentina, cuando un hombre disfrazado de mujer ingresó al establecimiento e intentó cometer un asalto a plena luz del día. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando una empleada se enfrentó a él y protagonizó un forcejeo para impedir el robo.
En las imágenes se observa al individuo detrás de las vitrinas, en un espacio destinado al trabajo de la empleada. La situación cambia cuando la trabajadora se aproxima y comienza a enfrentarse al sospechoso, quien intenta mantener el control mientras ambos forcejean dentro del negocio.
La grabación muestra cómo el hombre busca una salida y, en medio del enfrentamiento, pasa por encima del mostrador para regresar al pasillo que conduce a la puerta principal. La empleada permanece unos instantes junto a las vitrinas y posteriormente rodea el mobiliario para dirigirse hacia el acceso por donde escapó el individuo.
Pese a la confrontación, el sospechoso consigue abandonar el establecimiento. Afuera lo esperaba una camioneta en la que, según los reportes de medios argentinos, permanecían otras personas que habrían participado en el intento de asalto. El grupo escapó sin conseguir llevarse dinero ni joyas.
Robos similares en Mar de Plata
El hecho provocó una investigación que permitió identificar el vehículo utilizado para escapar. Se trataba de una Peugeot Expert gris que tenía reporte de robo y circulaba con placas correspondientes a otro automóvil registrado en Mar del Plata.
Al verificar sus números de identificación, la Policía descubrió que tenía un requerimiento judicial vigente desde el 28 de octubre por un caso de hurto agravado. La Fiscalía número 6 de Villa Gesell ordenó realizar los peritajes correspondientes y asegurar el vehículo.
Además, los investigadores analizan la posible participación de los sospechosos en otros dos robos cometidos en Mar del Plata mediante una modalidad similar, en la que también se habrían utilizado disfraces.
Aunque inicialmente la propietaria de la joyería decidió no presentar una denuncia formal, las autoridades comenzaron las averiguaciones a partir de las grabaciones del establecimiento y del Centro de Monitoreo municipal.