Un sismo de magnitud 4,4 sacudió la madrugada de este viernes 20 de noviembre el área metropolitana de Los Ángeles, en California, según informó el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El epicentro del sismo, que se localizó cerca de Commerce, al sureste de Los Ángeles, se produjo en torno a las 03:25 horas (locales) del viernes, y se reportó a una profundidad de 17,1 kilómetros, de acuerdo con el reporte del USGS.
Según los primeros informes de los servicios de emergencias, no se aprecian daños estructurales o heridos, aunque algunos ciudadanos mostraron su sorpresa por el sismo en redes sociales.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el "modo terremoto" y anunció que realizará inspecciones de la infraestructura crítica en busca de daños, según informó en una alerta.
Videos difundidos en redes sociales mostraban el momento del sismo, captado desde diferentes zonas.
California es una zona especialmente peligrosa por sismos porque está atravesada por un sistema muy amplio de fallas geológicas activas. Entre ellas destaca la falla de San Andrés, pero no es la única: hay cientos de fallas en el Estado y unas 200 están consideradas potencialmente peligrosas por su actividad geológica reciente.
*Con información de EFE