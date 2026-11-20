Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 20 de noviembre, a dos personas que fueron sorprendidas en posesión de varios billetes de papel de diferentes denominaciones, presuntamente utilizados para cometer estafas. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa.
Durante el procedimiento, las autoridades localizaron dos tablas que tenían pegados varios billetes con estas características, así como dos recipientes que contenían más papel moneda aparentemente falso.
De acuerdo con versiones de vecinos del sector, la pareja presuntamente organizaba juegos de azar para engañar y estafar a los ciudadanos.