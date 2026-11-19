Este jueves 19 de noviembre de 2026 se realizó la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), bajo un ambiente de señalamientos e investigación alrededor de los integrantes del Comité Ejecutivo encabezado por Gerardo Aguirre acordó nombrar un Comité Ejecutivo interino, el cual fue encabezado por el exjudoca guatemalteco Julio Fernando Cáceres, quien en el pasado (2019) ya fue presidente de la Confederación Deportiva Guatemalteca (CDGA) y del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader).
La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco apeló a la autonomía de la institución y se desligó de cualquier intervención de ámbito político, basándose en artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, Carta Olímpica y de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
"Es necesario adoptar medidas para preservar su autonomía y mantener la neutralidad política del Comité Olímpico Guatemalteco y el Movimiento Olímpico, salvaguardando la autonomía del deporte de cualquier injerencia política", aseveró la Asamblea General en un comunicado emitido esta noche.
Nombran a Comité Ejecutivo interino
La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, en su calidad de órgano superior de gobierno del COG, acordó: "Designar como miembros interinos del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco a las siguientes personas: Julio Fernando Cáceres (presidente interino), Nora Segura (vicepresidenta y secretaria general interina), Ana Waleska Soto (vocal primera interina), Tulio Armando Contreras (vocal segundo interino) y a Aída Boesche (vocal tercera interina)".
En la parte final de su comunicado, la Asamblea General aseveró que: "Los miembros de la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco actuamos en favor de salvaguardar los principios fundamentales de independencia, neutralidad política, juego limpio y autonomía del deporte olímpico, pero sobre todo, velamos por la defensa de los valores que representan el espíritu deportivo en bienestar de los atletas guatemalteco".