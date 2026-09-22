 Comisión de Atletas se pronuncian sobre la iniciativa 6690
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Comisión de Atletas del COG se pronuncia sobre la iniciativa de ley 6690

La Comisión de Atletas del COG recordó la suspensión que Guatemala ya enfrentó y pidió que la iniciativa de ley 6690 no ponga en riesgo nuevamente su derecho a competir.

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Comisión de Atletas del COG se pronuncian sobre la iniciativa de ley 6690 / FOTO: Captura de pantalla
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La Comisión de Atletas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) fijó su postura ante la discusión de la iniciativa de ley 6690, conocida como Ley Temporal del Rescate Nacional del Deporte Federado guatemalteco. A través de un video publicado en sus redes sociales, los deportistas expresaron su preocupación por las posibles consecuencias que los cambios planteados podrían tener sobre la participación internacional de los atletas guatemaltecos. La iniciativa fue conocida por el pleno el 27 de enero de 2026 y posteriormente recibió un dictamen favorable con modificaciones de la Comisión de Deportes. 

En su pronunciamiento, la Comisión de Atletas recordó que las federaciones y asociaciones nacionales forman parte de estructuras deportivas internacionales y deben cumplir con sus respectivas normativas. Por ello, señalaron que un eventual conflicto con organismos internacionales podría generar incertidumbre en competencias, procesos clasificatorios y oportunidades para representar a Guatemala. "No estamos diciendo que una suspensión o una desafiliación necesariamente vaya a ocurrir. Estamos diciendo que las consecuencias y los impactos deben conocerse antes de tomar decisiones que puedan llegar a afectar la carrera deportiva de miles de guatemaltecos", expresaron.

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Palacio de los deportes (2) -

¿Qué busca la Comisión de Atletas del COG?

La iniciativa 6690 plantea establecer un marco temporal para el rescate y fortalecimiento del deporte federado nacional, con énfasis en el uso de los recursos públicos, la inversión y los procesos de selección y formación de atletas, según la descripción oficial del Congreso. En septiembre, el proyecto volvió a generar debate en el pleno, luego de que se incluyera para avanzar en su primer debate. La propuesta contempla una intervención temporal de hasta cinco años y cambios en la estructura y procesos de elección de distintos organismos del deporte federado. 

Ante este escenario, la Comisión de Atletas pidió que la voz de los deportistas sea tomada en cuenta antes de adoptar decisiones que puedan repercutir en sus carreras. "Para un atleta, esto no es política. Son cuatro, ocho, doce años o más de preparación", señalaron, al destacar los sacrificios que implica competir al más alto nivel.

El pronunciamiento concluyó con un llamado a garantizar información y certeza para quienes buscan representar al país: "No estamos defendiendo intereses políticos ni particulares. Estamos defendiendo al atleta, sus oportunidades y su derecho a competir y representar a Guatemala dignamente". La discusión sobre la iniciativa continúa en el Congreso, mientras persisten posiciones distintas sobre sus alcances y sus posibles efectos en el deporte federado.

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