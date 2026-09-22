Evita la Brujería: 10 Cosas que Nunca Debes Prestar

La brujería y las creencias sobre energías negativas forman parte de distintas tradiciones culturales y espirituales. Aunque no existe evidencia científica que demuestre que prestar cosas pueda provocar daños espirituales, algunas personas prefieren mantener determinados artículos para uso exclusivamente personal como una forma de protección.
De acuerdo con una creencia difundida por la creadora de contenido conocida como Secreto de Bruja, existen cuatro objetos que deberían prestarse con especial cuidado: los zapatos, el cepillo para el cabello, la ropa y la cama.
- Zapatos y tenis
Dentro de estas creencias, los zapatos y tenis tienen un significado particular porque representan el camino que recorre una persona.
Por ello, algunas personas consideran que prestarlos podría generar un intercambio simbólico de energías o incluso afectar la buena suerte de quien los posee.
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- Cepillo para el cabello
Otra de las cosas consideradas muy personales es el cepillo para el cabello. La explicación es que puede entrar en contacto con cabellos y, desde esta perspectiva espiritual, estar relacionado con la energía de una persona. Por esta razón, se recomienda evitar compartirlo, especialmente con personas que no forman parte del círculo cercano.
Otras que no puedes prestar
- Ropa
La ropa también aparece entre los artículos que algunas tradiciones recomiendan no prestar con frecuencia. Según esta creencia, las prendas pueden conservar simbólicamente parte de la energía de quien las utiliza.
En caso de prestar alguna pieza, una de las recomendaciones populares consiste en lavarla antes de volver a utilizarla. Algunas personas incluso agregan una pequeña cantidad de vinagre durante el lavado como parte de una supuesta limpieza energética.
- La cama
La cama es otro espacio que ocupa un lugar importante dentro de estas creencias. Se considera que es un sitio de descanso y recuperación, por lo que algunas personas prefieren evitar que otras personas duerman habitualmente en ella. La recomendación se relaciona principalmente con mantener el espacio personal y evitar asociarlo con personas o situaciones que generan incomodidad o negatividad.
Es importante recordar que estas ideas pertenecen al ámbito de las creencias populares y espirituales y no cuentan con respaldo científico