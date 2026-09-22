 MP busca extinguir bienes y cuentas de Roxana Baldetti
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MP solicita extinguir bienes y cuentas bancarias vinculados a Roxana Baldetti

La Fiscalía solicitó la extinción de un vehículo, una moto acuática, dos inmuebles y 11 cuentas bancarias en quetzales y dólares.

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia en el Juzgado de Extinción de Dominio el martes 22 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia en el Juzgado de Extinción de Dominio el martes 22 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Ministerio Público (MP) solicitó formalmente este martes, 22 de septiembre, la extinción de bienes vinculados a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, vinculada a diferentes procesos penales y en algunos casos condenada por hechos de corrupción ocurridos durante su administración.

El procedimiento para definir el futuro de las propiedades comenzó la semana pasada y fue retomado hoy por el Juzgado de Extinción de Dominio. La exfuncionaria y su abogado comparecieron por medio de videoconferencia.

El juez Jaime Delmar González escuchó los argumentos de la Fiscalía para respaldar la solicitud de que los inmuebles y el dinero pasen a favor del Estado, tomando en cuenta que aparentemente habrían sido adquiridos utilizando fondos de origen ilícito.

El planteamiento se enfoca en que sean extinguidos un vehículo, una motocicleta acuática y cuentas bancarias en quetzales (6 millones 100 mil) y dólares (80 mil 824). Además, dos inmuebles, uno de los cuales está ubicado en la zona 5 capitalina y el otro en Marina del Sur, en Puerto San José, Escuintla.

Señalan origen ilícito

Durante la audiencia, el MP explicó que las diligencias realizadas en los casos contra Baldetti han podido determinar que las cuentas bancarias reflejan montos que no concuerdan con los ingresos que ha tenido la señalada.

Los fiscales mencionaron que se tiene registro de sociedades vinculadas a la exfuncionaria que fueron establecidas de forma anómala, sin sedes comprobables, y que manejaron fondos de forma irregular.

Se indicó, por ejemplo, que había diferencia entre lo declarado ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y lo facturado por la sociedad. Asimismo, se encontraron registros de depósitos en efectivo por Q10 millones 322 mil 892.53, de los cuales algunos fueron estratificados.

La entidad también recibió fondos de empresas que tenían contratos con el Estado y emitió cheques a favor del Partido Patriota y Baldetti. De igual forma, realizó diferentes transacciones al extranjero, incluyendo destinos como Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

El MP explicó que con los fondos canalizados de esa forma y siguiendo otras rutas posiblemente ilícitas se compraron los bienes que se buscan expropiar a la exvicepresidenta.

Tras concluir los argumentos, la fiscalía solicitó que los bienes y dinero sean extinguidos y pasen al poder del Estado.

A la referida petición se sumó la Procuraduría General de la Nació (PGN), que expuso que corresponde expropiar las propiedades y valores de Baldetti derivado de que su patrimonio no coincide con el dinero que posee.

Defensa presentará argumentos

Ante lo señalado por el el Ministerio Público y la PGN, la defensa de Baldetti solicitó que se trata de información amplia la que deberá debatirse, por lo que, tomando en cuenta el tiempo, sería necesario aplazar la audiencia.

En ese sentido, el juez pidió que los argumentos y parte de su defensa sean conocidos en una próxima audiencia que quedó programada para el 25 de septiembre a las 09:00 horas.

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La defensa planteó la petición argumentando quebrantos de salud de la ex vicepresidenta.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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