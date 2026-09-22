 Selección de Guatemala ya cuenta con plantel completo
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Selección de Guatemala ya cuenta con plantel completo

La Selección de Guatemala completó su plantel en Miami con la incorporación de los últimos legionarios, de cara al partido ante Jamaica por la Liga de Naciones de Concacaf.

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Entreno de la Selección de Guatemala en la ciudad de Miami - FFG
Entreno de la Selección de Guatemala en la ciudad de Miami / FOTO: FFG
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La Selección Nacional de Guatemala ya cuenta con su plantel completo para afrontar sus próximos compromisos en la Liga de Naciones de Concacaf. La Azul y Blanco se encuentra concentrada en Miami, Estados Unidos, donde continúa con su preparación antes de viajar a Kingston para medirse ante Jamaica el próximo 25 de septiembre, a las 18:00 horas.

El combinado guatemalteco recibió las últimas incorporaciones de Nicholas Hagen, Matt Evans, Olger Escobar y Rubio Rubín, quienes se unieron a la concentración en territorio estadounidense. Con la llegada de los cuatro futbolistas, el seleccionador nacional ya dispone de todos los convocados para preparar el encuentro frente a los Reggae Boyz, correspondiente a la primera jornada del certamen regional.

Lo que viene para Guatemala

En las próximas horas, la delegación guatemalteca pondrá rumbo a Jamaica para completar los últimos preparativos de cara al compromiso de este viernes. Después de su visita a Kingston, Guatemala regresará al país para recibir a El Salvador el 28 de septiembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en el segundo encuentro de esta exigente ventana internacional.

La actividad de la Azul y Blanco continuará el 2 de octubre, cuando visite a Surinam, antes de cerrar su calendario el 5 del mismo mes, nuevamente ante el combinado surinamés, en el Estadio El Trébol. De esta manera, Guatemala afrontará cuatro partidos durante la presente fecha FIFA, en una serie de compromisos que serán importantes para sus aspiraciones en la Liga de Naciones de Concacaf.

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Jorge Aparicio volvió a ser convocado con la Selección de Guatemala - FFG

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