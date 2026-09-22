 Huracán Polo: Alerta por lluvias intensas en Pacífico mexicano
Internacionales

Rápida intensificación: huracán Polo alcanza categoría 5 en menos de 24 horas

El huracán Polo, que alcanzó este martes categoría 5, generará lluvias de hasta 150 mm y vientos de 260 km/h, obligando a suspender clases en al menos dos estados.

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Huracán Polo alcanza categoría 5 y desata alerta por intensas lluvias en la costa del Pacífico mexicano, EFE
Huracán Polo alcanza categoría 5 y desata alerta por intensas lluvias en la costa del Pacífico mexicano / FOTO: EFE
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El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson este martes, 22 de septiembre, frente a las costas del Pacífico mexicano, tras una rápida intensificación de menos de 24 horas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 6:00 hora local, el ciclón se ubicaba cerca de 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Polo registra vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h, avanzando hacia el este a una velocidad de 9 km/h.

El fenómeno pasó de huracán categoría 1, con vientos de 130 km/h al mediodía del lunes, a categoría 5 en cuestión de horas. El SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantienen activa una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical que va desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

En las próximas horas, la circulación de Polo provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima y partes de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur, suroeste y la costa de Jalisco.

En zonas costeras de Michoacán y Guerrero, rachas de viento de entre 60 y 80 km/h se harán presentes, mientras que en Jalisco y Colima se esperan vientos de hasta 60 km/h.

Polo también ocasionará oleaje elevado: de tres a cuatro metros en las costas de Michoacán y Guerrero, de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y hasta 2,5 metros en Jalisco.

Las autoridades alertan sobre el riesgo de deslaves, crecida de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, e instan a la población a seguir los avisos del SMN y las indicaciones de Protección Civil.

Debido a la intensidad del huracán, los gobiernos de Guerrero y Michoacán suspendieron las clases para los días 22 y 23 de septiembre.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó en puntos estratégicos 1,320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, un vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero para atender cualquier contingencia derivada del fenómeno.

Con información de EFE

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