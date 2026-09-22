Motorista lesionado tras accidente en zona 1

Las autoridades de tránsito reportaron que un motorista resultó gravemente herido tras un accidente ocurrido en horas de la mañana de este martes, 22 de septiembre, en la 7ª avenida 10ª calle, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, en el hecho también estuvo involucrado el conductor de un bus extraurbano, quien después del percance se dio a la fuga y abandonó la unidad en el lugar.
Por causas no establecidas, ocurrió una colisión entre ambos vehículos y esto generó que la motocicleta quedara debajo de la unidad de transporte colectivo.
Motorista lesionado
Los cuerpos de socorro acudieron al lugar donde ocurrió el percance para auxiliar a los posibles afectados y constataron que el motorista presentaba golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Tras estabilizarlo, lo trasladaron a un centro asistencial.
El paciente, que hasta el momento no ha sido identificado, fue ingresado al hospital general San Juan de Dios. Según el reporte preliminar, las lesiones que sufrió son de gravedad y su estado es delicado.
Impacto en el tránsito
La PMT dio a conocer que este incidente estaba causando complicaciones para la circulación vehicular en ese importante sector de la zona 1, por lo que se implementaron las acciones necesarias para liberar la vía lo antes posible.
Los vehículos involucrados fueron movilizados a un lugar seguro para aliviar el congestionamiento generado, aunque la acumulación se mantuvo temporalmente en el área.
Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a conducir con precaución y priorizar su traslado por rutas alternas para evitar mayores inconvenientes.
Conductora de motocicleta herida
Los Bomberos Municipales informaron que esta mañana ocurrió otro percance vial en la calzada Atanasio Tzul y 8ª calle, zona 12 capitalina, donde una mujer resultó lesionada. La afectada, de 21 años, se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió el hecho.
Los paramédicos le brindan atención prehospitalaria a la afectada y coordinaron su traslado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debido a que presentaba lesiones que requerían evaluación por médicos especialistas en traumatología.