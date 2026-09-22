Captura de cuatro pandilleros en Amatitlán: video revelador

Un video difundido en redes sociales muestra cómo fue el operativo en el que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cuatro hombres de nacionalidad salvadoreña, señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha, en la circunvalación del lago de Amatitlán.
Las imágenes corresponden al procedimiento realizado en el kilómetro 35.5 de esa carretera. En la grabación se observa a los agentes cuando obligan a los ocupantes de un vehículo a descender, mientras les apuntan con sus armas de fuego. Posteriormente, los cuatro hombres son colocados boca abajo sobre la carretera, ante la mirada de varios conductores que circulaban por el sector.
Luego de mantenerlos bajo control, los agentes proceden a subirlos a una radiopatrulla. Según testigos, el operativo se prolongó durante casi una hora.
Identifican a los presuntos pandilleros
De acuerdo con el parte policial, los agentes de la Comisaría 15 interceptaron el vehículo con placas salvadoreñas P-155DB, luego de recibir información sobre individuos armados que supuestamente realizaban disparos al aire en el sector. Los ocupantes habrían intentado escapar al notar la presencia policial, pero fueron alcanzados y neutralizados.
Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19; Alexander Cuellar Pineda, de 27; y José Ángel Ramírez, de 28, quien, según la PNC, portaba un DPI falso con otro nombre.
Durante la inspección del vehículo, los agentes reportaron el decomiso de dos armas de fuego, una de ellas con el registro esmerilado y otra con reporte de robo en El Salvador. También localizaron 24 municiones calibre 5.56 milímetros, 20 municiones calibre 9 mm, cinco teléfonos celulares y el vehículo con placas salvadoreñas.
La PNC informó además que, mediante coordinación entre Interpol Guatemala y las autoridades de El Salvador, se estableció que uno de los detenidos registra una orden de aprehensión por homicidio agravado imperfecto o tentado, emitida el 8 de julio de 2026.
Las autoridades investigan además si los cuatro capturados estarían vinculados con un ataque armado ocurrido el domingo en Villa Nueva, donde murió un hombre.