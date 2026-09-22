Guatemala activa protocolo ante ingreso de caravana migrante

Guatemala activó la respuesta institucional correspondiente luego de que se conoció que una nueva caravana migrante procedente de Honduras realizaba un recorrido en la región en busca de llegar a los Estados Unidos de América. Mientras tanto, el país norteamericano advirtió a los extranjeros que "no se arriesguen", pues reiteró que las fronteras hacia ese territorio siguen cerradas.
El Instituto Guatemalteco de Migración reportó en las últimas horas la atención y el registro migratorio de alrededor de 400 personas hondureñas que ingresaron al país por la frontera El Cinchado, en el departamento de Izabal. De este grupo, más de 250 personas entraron de manera regular y a más de 100 se les expidió la sanción de abandono del país por ingreso irregular.
Entre los migrantes se encontraban aproximadamente 50 integrantes de unidades familiares, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Las autoridades identificaron además a 8 adolescentes no acompañados, quienes fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su protección y atención especializada.
El director del IGM, Danilo Rivera, destacó que todas las acciones se realizan conforme a la legislación guatemalteca en materia migratoria y en coordinación con las instituciones involucradas, asegurando la atención y protección necesarias para la población migrante.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Marvin Rabanales, aseguró que el Estado cuenta con la capacidad para recibir y asistir tanto a las familias como a los menores no acompañados en tránsito por el país, disponiendo de centros de atención en Quetzaltenango y en la ciudad capital.
Trabajo interinstitucional
Las autoridades de Migración destacaron que estas acciones responden al compromiso estatal de garantizar una migración segura, ordenada, regular y humana, con énfasis en la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, informó que, para dar respuesta a este tipo de situaciones, se mantiene una coordinación interinstitucional con entidades como la PGN, la SBS, la Policía Nacional Civil, Casa del Migrante, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), la Cruz Roja Guatemalteca y autoridades locales para asegurar una respuesta integral y coordinada a la población migrante.