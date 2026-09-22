 Guatemala activa protocolo ante ingreso de caravana migrante
Nacionales

Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantes

Alrededor de 400 personas hondureñas ingresaron a Guatemala, más de 250 manera regular. El Gobierno asegura la atención integral de los migrantes, principalmente de familias y menores vulnerables.

Compartir:
Los inmigrantes indocumentados arrestados durante el operativo provenían de México, Guatemala y Honduras., HSI Tampa
Los inmigrantes indocumentados arrestados durante el operativo provenían de México, Guatemala y Honduras. / FOTO: HSI Tampa
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala activó la respuesta institucional correspondiente luego de que se conoció que una nueva caravana migrante procedente de Honduras realizaba un recorrido en la región en busca de llegar a los Estados Unidos de América. Mientras tanto, el país norteamericano advirtió a los extranjeros que "no se arriesguen", pues reiteró que las fronteras hacia ese territorio siguen cerradas.

El Instituto Guatemalteco de Migración reportó en las últimas horas la atención y el registro migratorio de alrededor de 400 personas hondureñas que ingresaron al país por la frontera El Cinchado, en el departamento de Izabal. De este grupo, más de 250 personas entraron de manera regular y a más de 100 se les expidió la sanción de abandono del país por ingreso irregular.

Entre los migrantes se encontraban aproximadamente 50 integrantes de unidades familiares, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Las autoridades identificaron además a 8 adolescentes no acompañados, quienes fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su protección y atención especializada.

El director del IGM, Danilo Rivera, destacó que todas las acciones se realizan conforme a la legislación guatemalteca en materia migratoria y en coordinación con las instituciones involucradas, asegurando la atención y protección necesarias para la población migrante.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Marvin Rabanales, aseguró que el Estado cuenta con la capacidad para recibir y asistir tanto a las familias como a los menores no acompañados en tránsito por el país, disponiendo de centros de atención en Quetzaltenango y en la ciudad capital.

EE. UU. advierte a una caravana migrante que “no se arriesguen” al intentar cruzar a Guatemala

Entre 200 y 400 personas hondureñas estarían intentado cruzar a territorio guatemalteco con rumbo a México y los Estados Unidos de América.

Trabajo interinstitucional

Las autoridades de Migración destacaron que estas acciones responden al compromiso estatal de garantizar una migración segura, ordenada, regular y humana, con énfasis en la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, informó que, para dar respuesta a este tipo de situaciones, se mantiene una coordinación interinstitucional con entidades como la PGN, la SBS, la Policía Nacional Civil, Casa del Migrante, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), la Cruz Roja Guatemalteca y autoridades locales para asegurar una respuesta integral y coordinada a la población migrante.

En Portada

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales t
Nacionales

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales

10:56 AM, Sep 22
Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor General

10:35 AM, Sep 22
Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebast
Deportes

Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebas

09:01 AM, Sep 22
Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantest
Nacionales

Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantes

09:00 AM, Sep 22
Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1t
Nacionales

Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1

08:10 AM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridLiga NacionalEstados Unidosredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar