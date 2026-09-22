Motorista roba flores amarillas para sorprender a su novia

Un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales muestra una peculiar escena protagonizada por un motorista que, en medio del tránsito, tomó un par de flores amarillas de un vehículo que transportaba cientos de girasoles para entregárselas a su novia.
Las imágenes, aparentemente grabadas en México, muestran al joven desplazándose en motocicleta detrás de un picop que llevaba girasoles. En determinado momento, el motorista se acerca al vehículo y, aprovechando la cercanía, toma un par de estas flores.
Después de conseguir las flores, el joven se las entrega a su pareja, quien viajaba como copiloto en la motocicleta. El gesto ocurrió precisamente el 21 de septiembre, fecha en la que se ha popularizado en varios países de Latinoamérica la tradición de regalar flores amarillas.
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Acción de motorista genera polémica
Aunque la intención del motorista parecía ser sorprender a su novia con un detalle romántico, la forma en que consiguió las flores amarillas provocó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.
Algunos internautas tomaron la escena con humor y consideraron que se trató de un gesto romántico e improvisado para cumplir con la tradición. Otros, en cambio, cuestionaron la acción y señalaron que tomar las flores sin autorización constituye un robo, independientemente de la intención detrás del regalo.
El video abrió así un debate entre quienes consideran que el gesto puede interpretarse como una muestra de amor y quienes cuestionan si una buena intención puede justificar una acción indebida.
La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se popularizó en Latinoamérica tras el éxito de la serie argentina Floricienta. Con el paso de los años, la fecha se convirtió en una ocasión para que parejas, familiares y amigos intercambien flores amarillas como símbolo de amor, alegría y nuevos comienzos.
En ese contexto, la peculiar escena terminó convirtiéndose en uno de los videos que más llamó la atención en redes sociales durante la celebración.