Formación Agrícola y Forestal en Guatemala: 23 Centros ENCA

La Escuela Nacional Central de Agricultura —ENCA—, a través del Centro de Estudios Nacionales Agropecuarios y Forestales —CENAF—, informó que actualmente cuenta con 23 establecimientos educativos autorizados dentro del Sistema Nacional de Educación Media Agropecuaria, Forestal y Agroindustrial.
Estos centros funcionan bajo el Acuerdo No. 03-2019 del Consejo Directivo de la ENCA, normativa que regula la creación, autorización y operación de establecimientos de educación media agropecuaria y/o forestal en la República de Guatemala.
Dicho reglamento faculta a la ENCA para autorizar, supervisar y brindar acompañamiento académico a los centros educativos que imparten carreras como perito agrónomo, perito forestal, perito agroindustrial, así como bachillerato en ciencias y letras con orientación agrícola y forestal.
Educación técnica para el desarrollo del país
De acuerdo con la ENCA, estos establecimientos representan un esfuerzo conjunto entre la institución, comunidades educativas y distintos actores comprometidos con el desarrollo nacional.
El objetivo es que más jóvenes guatemaltecos tengan acceso a una educación técnica de calidad, enfocada en fortalecer el sector agropecuario, forestal y agroindustrial.
Cada establecimiento autorizado acerca la educación agrícola y forestal a más comunidades, promoviendo el aprendizaje práctico, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo rural.
Bajo el principio de "Aprender Haciendo", la ENCA reafirma que la formación técnica es clave para preparar profesionales capaces de responder a los desafíos del país en materia de producción, sostenibilidad y desarrollo económico.
Reconocimiento a la comunidad educativa
La ENCA expresó su reconocimiento a directores, docentes, personal administrativo, estudiantes, padres de familia y organizaciones que han confiado en este modelo educativo.
La institución destacó que el compromiso de estas comunidades permite formar profesionales íntegros, competentes y comprometidos con el desarrollo sostenible de Guatemala.
Asimismo, reiteró que la educación agrícola y forestal constituye un pilar fundamental para la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de la economía nacional.
Invitación a nuevos establecimientos
La ENCA también hizo un llamado a los establecimientos educativos interesados en fortalecer su oferta académica mediante una orientación agrícola o forestal, para que conozcan el proceso de autorización establecido en el Acuerdo No. 03-2019.
Incorporarse al Sistema Nacional de Educación Media Agropecuaria, Forestal y Agroindustrial permite formar parte de una red académica con acompañamiento técnico, seguimiento pedagógico y respaldo institucional.
Establecimientos autorizados por la ENCA
Según la información oficial, los 23 establecimientos que cuentan con autorización vigente son:
La ENCA aclaró que estos son los establecimientos que, a la fecha de publicación del comunicado, cuentan con autorización vigente extendida por su Consejo Directivo.
Además, indicó que aquellos centros educativos que no figuren en este listado no se encuentran incorporados al Sistema Nacional de Educación Media Agropecuaria, Forestal y Agroindustrial.
Con esta red de establecimientos autorizados, la ENCA busca continuar ampliando la cobertura y elevando la calidad de la educación media agropecuaria y forestal en Guatemala.