 Localizan cuerpo abandonado en la vía pública en Quetzaltenango
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Localizan cuerpo abandonado en la vía pública en Quetzaltenango

El cadáver se encontraba dentro de una bolsa plástica.

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El cuerpo fue localizado en la vía pública en un sector de Quetzaltenango., Bomberos Municipales Departamentales
El cuerpo fue localizado en la vía pública en un sector de Quetzaltenango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Los cuerpos de socorro reportaron este martes, 22 de septiembre, el hallazgo del cadáver de un hombre en la Calle La Reforma, Sector 2, aldea Nuevo Chuatuj, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.

Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar tras recibir información sobre fuertes olores provenientes de una bolsa plástica ubicada a la orilla de la vía pública.

Al llegar, los socorristas inspeccionaron el empaque y localizaron en su interior el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El fallecido no pudo ser identificado, solo se determinó que tenía aproximadamente 35 años de edad. La causa del deceso tampoco pudo ser confirmada.

Diligencias en desarrollo

Agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron en el lugar y quedaron a cargo del resguardo de la escena, mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades serán las encargadas de determinar la identidad de la víctima y cómo se dieron los hechos que originaron su fallecimiento.

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