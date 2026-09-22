 Shakira reacciona al emotivo mensaje de Laura Pausini
Farándula

“Te amamos”: Shakira responde al emotivo mensaje de Laura Pausini tras cantar juntas

El emotivo encuentro entre Shakira y Laura Pausini sigue dando de qué hablar. Horas después de cantar juntas “Antología”, ambas intercambiaron mensajes en redes sociales que emocionaron a sus seguidores.

Compartir:
Shakira y Laura Paussini, Redes sociales Laura Pussini
Shakira y Laura Paussini / FOTO: Redes sociales Laura Pussini
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La residencia de Shakira en Madrid continúa dejando momentos especiales. Durante su tercer concierto en la capital española, la colombiana sorprendió a miles de asistentes al recibir sobre el escenario a Laura Pausini.

La cantante italiana apareció como invitada especial en el espectáculo y, antes de cantar, ambas intercambiaron palabras de admiración y cariño tras décadas de carreras que han avanzado prácticamente en paralelo.

Shakira explicó al público que siente una conexión especial con Laura Pausini porque ambas comenzaron sus trayectorias casi al mismo tiempo y han compartido diferentes etapas personales a lo largo de los años.

"Es un lujo tenerla esta noche a la bellísima Laura Pausini", expresó la colombiana al presentarla ante el público.

Pausini respondió dejando claro que aquella noche no llegaba únicamente como una estrella internacional, sino también como admiradora de Shakira.

"Vengo como fan desde siempre", expresó la italiana, quien recordó que ambas comenzaron a abrirse camino en la industria musical durante la década de 1990.

Laura Pausini revela su admiración por Shakira

El encuentro estuvo acompañado de abrazos y palabras de cariño entre las artistas. Pausini destacó la trayectoria, el talento y especialmente la perseverancia de Shakira a lo largo de más de tres décadas de carrera.

"Eres una mujerona. Te admiro mucho", le manifestó la intérprete italiana.

Shakira también respondió con muestras de cariño y agradecimiento hacia su colega, antes de dar paso a la gran sorpresa de la noche.

La relación artística entre ambas tiene además un antecedente reciente. Pausini eligió precisamente "Antología" para formar parte de Yo Canto 2, álbum publicado el 13 de marzo de 2026 en el que reinterpretó conocidas canciones en español de artistas como Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Mecano, Ricky Martin, Natalia Lafourcade y la propia Shakira.

Shakira y Laura Pausini cantan juntas "Antología"

Después de las palabras de admiración llegó uno de los momentos más esperados de la velada.

Shakira y Laura Pausini se sentaron juntas en el escenario para interpretar "Antología", canción incluida originalmente en Pies Descalzos, el álbum que Shakira publicó en 1995. Era la primera vez que ambas interpretaban juntas el tema sobre un escenario.

La actuación tuvo un detalle que hizo todavía más especial el momento: habían tenido muy poco tiempo para prepararla.

"La hemos ensayado solo una vez", confesó Shakira antes de permitir que Pausini comenzara con las primeras estrofas.

Poco después, las dos voces se unieron mientras miles de personas acompañaban la interpretación desde el público.

Videos del encuentro comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores de ambas artistas celebraron el inesperado dueto y destacaron la emoción con la que Pausini interpretó una canción que ya había homenajeado meses atrás.

¿Por qué "Antología" es especial para Laura Pausini?

La elección de la canción no fue casual. En marzo de este año, Pausini lanzó oficialmente su propia versión de "Antología" como parte de Yo Canto 2. La grabación acredita a Shakira Mebarak y Luis Fernando Ochoa como compositores del tema.

La italiana explicó durante el concierto que elegir una canción de Shakira para aquel proyecto no había sido sencillo debido a la cantidad de temas que admira de la colombiana.

Finalmente se decidió por "Antología" debido a los recuerdos que le provoca de sus primeros años de carrera en Latinoamérica.

Meses después de grabarla en solitario, Pausini pudo interpretarla frente a miles de personas acompañada por la propia Shakira.

En Portada

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales t
Nacionales

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales

10:56 AM, Sep 22
Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor General

10:35 AM, Sep 22
Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebast
Deportes

Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebas

09:01 AM, Sep 22
Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantest
Nacionales

Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantes

09:00 AM, Sep 22
Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1t
Nacionales

Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1

08:10 AM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridLiga NacionalEstados Unidosredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar