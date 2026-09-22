Shakira reacciona al emotivo mensaje de Laura Pausini

La residencia de Shakira en Madrid continúa dejando momentos especiales. Durante su tercer concierto en la capital española, la colombiana sorprendió a miles de asistentes al recibir sobre el escenario a Laura Pausini.
La cantante italiana apareció como invitada especial en el espectáculo y, antes de cantar, ambas intercambiaron palabras de admiración y cariño tras décadas de carreras que han avanzado prácticamente en paralelo.
Shakira explicó al público que siente una conexión especial con Laura Pausini porque ambas comenzaron sus trayectorias casi al mismo tiempo y han compartido diferentes etapas personales a lo largo de los años.
"Es un lujo tenerla esta noche a la bellísima Laura Pausini", expresó la colombiana al presentarla ante el público.
Pausini respondió dejando claro que aquella noche no llegaba únicamente como una estrella internacional, sino también como admiradora de Shakira.
"Vengo como fan desde siempre", expresó la italiana, quien recordó que ambas comenzaron a abrirse camino en la industria musical durante la década de 1990.
Laura Pausini revela su admiración por Shakira
El encuentro estuvo acompañado de abrazos y palabras de cariño entre las artistas. Pausini destacó la trayectoria, el talento y especialmente la perseverancia de Shakira a lo largo de más de tres décadas de carrera.
"Eres una mujerona. Te admiro mucho", le manifestó la intérprete italiana.
Shakira también respondió con muestras de cariño y agradecimiento hacia su colega, antes de dar paso a la gran sorpresa de la noche.
La relación artística entre ambas tiene además un antecedente reciente. Pausini eligió precisamente "Antología" para formar parte de Yo Canto 2, álbum publicado el 13 de marzo de 2026 en el que reinterpretó conocidas canciones en español de artistas como Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Mecano, Ricky Martin, Natalia Lafourcade y la propia Shakira.
Shakira y Laura Pausini cantan juntas "Antología"
Después de las palabras de admiración llegó uno de los momentos más esperados de la velada.
Shakira y Laura Pausini se sentaron juntas en el escenario para interpretar "Antología", canción incluida originalmente en Pies Descalzos, el álbum que Shakira publicó en 1995. Era la primera vez que ambas interpretaban juntas el tema sobre un escenario.
La actuación tuvo un detalle que hizo todavía más especial el momento: habían tenido muy poco tiempo para prepararla.
"La hemos ensayado solo una vez", confesó Shakira antes de permitir que Pausini comenzara con las primeras estrofas.
Poco después, las dos voces se unieron mientras miles de personas acompañaban la interpretación desde el público.
Videos del encuentro comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores de ambas artistas celebraron el inesperado dueto y destacaron la emoción con la que Pausini interpretó una canción que ya había homenajeado meses atrás.
¿Por qué "Antología" es especial para Laura Pausini?
La elección de la canción no fue casual. En marzo de este año, Pausini lanzó oficialmente su propia versión de "Antología" como parte de Yo Canto 2. La grabación acredita a Shakira Mebarak y Luis Fernando Ochoa como compositores del tema.
La italiana explicó durante el concierto que elegir una canción de Shakira para aquel proyecto no había sido sencillo debido a la cantidad de temas que admira de la colombiana.
Finalmente se decidió por "Antología" debido a los recuerdos que le provoca de sus primeros años de carrera en Latinoamérica.
Meses después de grabarla en solitario, Pausini pudo interpretarla frente a miles de personas acompañada por la propia Shakira.