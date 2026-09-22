Brasil reducirá el cupo de futbolistas extranjeros

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó una reducción progresiva del número de futbolistas extranjeros que los clubes podrán utilizar en los partidos del Campeonato Brasileño, tanto en la Primera como en la Segunda División. La medida comenzará a aplicarse en 2027 y tiene como uno de sus principales objetivos ampliar las oportunidades para los jóvenes formados en el país.
El límite de extranjeros ha aumentado de manera considerable durante la última década. En 2013, los equipos podían utilizar un máximo de tres jugadores foráneos por encuentro, cifra que aumentó a cinco en 2014 y se mantuvo hasta 2022. Posteriormente, el cupo subió a siete en 2023 y llegó a nueve en 2024, límite que continúa vigente. Con la nueva normativa, serán ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco en 2030, regresando así al número permitido hasta 2022.
Brasil busca darle más oportunidad a sus jóvenes talentos
El crecimiento de la presencia extranjera en el fútbol brasileño ha sido notable. De acuerdo con un estudio presentado por la propia CBF, 95 futbolistas extranjeros disputaron partidos de la máxima categoría en 2022, mientras que la cifra ascendió a 162 en 2025. En lo que va de 2026, 146 jugadores de otros países ya han tenido participación y otros 13 permanecen inscritos y disponibles para debutar. La entidad señaló que la modificación busca equilibrar esta tendencia sin cerrar por completo las puertas a los futbolistas internacionales.
Además de reducir el cupo de extranjeros, la CBF establecerá nuevas condiciones para la inscripción de jugadores sub-23. A partir de 2027, los clubes deberán reservar parte de sus 50 plazas disponibles para futbolistas de esa categoría: el mínimo será de 20 en 2027, aumentará a 21 en 2028, 23 en 2029 y llegará a 25 en 2030. La propuesta surgió del Movimiento de Clubes Formadores durante las reuniones del Grupo de Trabajo de la Base Brasileña y recibió el respaldo de 40 clubes y federaciones, con únicamente dos votos en contra.
La decisión también está relacionada con el desarrollo y la exportación de talento brasileño. La edad promedio de los jugadores inscritos en el Campeonato Brasileño es de 28,5 años, superior a la de las principales ligas europeas. Además, entre 2016 y 2025, los futbolistas de hasta 20 años representaron el 50,1 % de los ingresos de Brasil por transferencias internacionales. La CBF considera que generar más espacios para los jóvenes puede favorecer su formación y desarrollo, mientras que la reducción será gradual para mantener una presencia importante de extranjeros en la competición.