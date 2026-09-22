Captan ataque de motosicarios a piloto de tuc tuc en Barberena

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos motosicarios atacan a balazos al piloto de un tuc tuc en plena vía pública, en un hecho registrado en el kilómetro 48.9 de la ruta El Salvador, en jurisdicción de la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa.
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptan la unidad de transporte conducida por Melvin Estrada Arévalo, de 36 años, conocido como "Lagartija".
En la grabación se observa cuando los presuntos atacantes se detienen junto al tuc tuc. Uno de ellos desciende de la motocicleta, se acerca al vehículo y dispara en repetidas ocasiones contra Estrada Arévalo. Después del ataque, el hombre vuelve a abordar la motocicleta y escapa junto a su cómplice.
No se reportan capturas por este caso
Tras el ataque, Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y localizaron al piloto tendido sobre la cinta asfáltica. Los socorristas realizaron la evaluación correspondiente, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.
La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes se presentaron en el lugar para realizar las diligencias de investigación correspondientes y recabar elementos que permitan esclarecer el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del crimen ni se ha reportado la captura de alguna persona relacionada con el asesinato.
El video del ataque ha comenzado a circular en redes sociales y permite observar la rapidez con la que los agresores interceptaron al conductor antes de escapar del lugar.