 Fede Valverde se pierde la fecha FIFA con Uruguay
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Fede Valverde se pierde la fecha FIFA con Uruguay

Valverde sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo tras una dura entrada de Kang-In Lee durante el derbi madrileño.

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Fede Valverde celebra su anotación ante el Inter de Milán - EFE
Fede Valverde celebra su anotación ante el Inter de Milán / FOTO: Agencia EFE
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La selección de Uruguay no podrá contar con Federico Valverde para los compromisos de la próxima fecha FIFA. El mediocampista del Real Madrid sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, según confirmó el club blanco después de las pruebas médicas realizadas al futbolista, quien ahora queda pendiente de evolución.

A través de su cuenta oficial en X, el Real Madrid informó sobre el diagnóstico del internacional uruguayo. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", detalló la entidad madridista en su comunicado.

Valverde terminó lesionado en el derbi

Valverde fue titular en el derbi frente al Atlético de Madrid, encuentro en el que el Real Madrid cayó por 2-1 en el Riyadh Metropolitano. Durante el partido, el uruguayo sufrió una dura entrada de Kang-In Lee que no fue sancionada con tarjeta amarilla, una decisión arbitral que generó polémica y provocó el enojo del entrenador José Mourinho. La acción terminó siendo uno de los episodios más comentados del encuentro.

Con este diagnóstico, Valverde queda descartado para los partidos de Uruguay durante la próxima ventana internacional, una baja importante para el combinado charrúa, que no podrá contar con uno de sus referentes en el mediocampo. Por ahora, el Real Madrid seguirá de cerca la evolución de la lesión, mientras se espera conocer el tiempo que necesitará el jugador para regresar a la actividad.

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Jugada en la que Fede Valverde terminó lesionado en el Derbi - Real Madrid C.F.

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