Francisco Arredondo correrá el Rally de Marruecos 2026

Los aficionados al rally en Guatemala y Centroamérica tendrán puesta su atención en Marruecos entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, fechas en las que se disputará el Rally de Marruecos 2026. En esta competencia participará el piloto guatemalteco Francisco Arredondo, quien afrontará uno de los desafíos más importantes de su preparación de cara a la próxima temporada internacional de rally raid.
La prueba reunirá a varios de los principales especialistas de la disciplina, quienes buscarán aprovechar el exigente recorrido marroquí como una de sus últimas grandes pruebas antes del Rally Dakar 2027. Arredondo competirá como integrante del BAS World KTM Racing Team - Bremen, una estructura privada que cuenta con recursos y prestaciones similares a las de un equipo oficial. El guatemalteco compartirá formación con pilotos de Eslovenia, República Checa, Chile, Francia, Italia, Brasil, Argentina, Países Bajos y Ucrania.
Lo que viene para Francisco Arredondo
El recorrido tendrá como puntos de referencia las localidades de Agadir y Zagora. La competencia partirá desde Agadir, en la costa atlántica, para dirigirse hacia el sur hasta Zagora, considerada una de las puertas de entrada al desierto. A partir del campamento base, los participantes afrontarán diferentes etapas y bucles alrededor de la ciudad, en una combinación de terrenos que pondrá a prueba la navegación, la resistencia y la capacidad de los pilotos.
El Rally de Marruecos cuenta con una amplia tradición dentro del rally raid. Sus antecedentes se remontan a 1982, cuando se disputó el Paris-Agadir, antes de adoptar el nombre de Atlas Rally al año siguiente. Desde entonces, la competencia se consolidó como una de las principales citas de la especialidad. A partir de 2025, Pro Dunes asumió la organización, con Marc Coma y Luc Alphand al frente, dando continuidad a una prueba que mantiene un papel destacado como preparación para el Dakar.