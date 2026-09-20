Fede Valverde terminó lesionado el derbi

El Real Madrid encendió las alarmas tras el derbi frente al Atlético de Madrid, luego de confirmar que Federico Valverde sufrió una lesión en el tobillo izquierdo. El conjunto blanco compartió un parte médico en el que informó que el centrocampista uruguayo presenta un traumatismo severo, por lo que deberá someterse a nuevas pruebas en las próximas horas para determinar el alcance de la lesión y el tiempo que estará de baja.
La acción que provocó el problema físico se produjo justo antes del descanso, cuando Kang-In Lee, futbolista del Atlético de Madrid, impactó con fuerza el tobillo izquierdo de Valverde. La entrada fue sancionada únicamente con falta, sin que el jugador rojiblanco recibiera una tarjeta, una decisión que generó polémica por la dureza de la acción y sus posibles consecuencias para el mediocampista madridista.
Mourinho molesto por las acciones de Valverde y Bellingham
Tras el encuentro, José Mourinho expresó su inconformidad con el arbitraje durante la conferencia de prensa y consideró que el Atlético de Madrid debió finalizar el compromiso con nueve futbolistas. Según su valoración, tanto Kang-In Lee como Cristian Romero merecieron ser expulsados por acciones similares, en una crítica que volvió a poner el foco sobre las decisiones arbitrales tomadas durante el derbi.
A la espera de los resultados de las próximas evaluaciones médicas, la presencia de Valverde con la selección de Uruguay durante la fecha FIFA de septiembre y octubre está en duda. Una eventual baja representaría un contratiempo para la Celeste de cara a sus próximos compromisos internacionales, aunque será el diagnóstico definitivo del Real Madrid el que permita conocer si el futbolista podrá incorporarse a la convocatoria uruguaya.