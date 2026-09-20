Colombia es semifinalista del Mundial Sub-20 femenino

La selección colombiana femenina sub-20 volverá a disputar, dieciséis años después, las semifinales de un Mundial tras imponerse este domingo por 0-1 a la de Nigeria en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría de Polonia con un gol de Valerin Loboa en el tiempo de prolongación.
Cuando el conjunto cafetero, que jugó desde el minuto setenta y siete con una jugadora más por la expulsión de la nigeriana Kafayat Mafisere, parecía abocado a la prórroga, surgió la figura de la delantera del Portland Thorns, que evitó el tiempo extra con una potente galopada.
Loboa no desaprovechó un pase filtrado de Isabel Weines para colarse entre las centrales africanas y plantarse sola a los noventa y dos minutos ante la portera nigeriana Christiana Uzoma.
Un mano a mano en el que la fortuna se alió con la atacante colombiana, que tras estrellar su remate contra el cuerpo de la guardameta nigeriana vio cómo el rechace le volvió a caer en los pies para anotar el definitivo 0-1.
Gol que permitió a Colombia sellar el pase a unas semifinales en las que las de Carlos Paniagua se medirán el próximo miércoles a Corea del Norte, la defensora del título.
España dejó a Brasil en cuartos de final
La selección española femenina sub 20 dio un nuevo paso hacia la segunda estrella tras certificar este sábado su clasificación para las semifinales del Mundial de la categoría que se disputa en Polonia al imponerse por 0-1 a Brasil en los cuartos de final.
Tras superar con comodidad la primera fase y sufrir, quizá algo más de los previsto, ante la siempre competitiva Portugal en los octavos de final, el conjunto español se encontró, por fin, con un rival capaz de mirarle de tú a tú.
Semifinales del Mundial Sub-20
- Miércoles 23 de septiembre: Italia vs. España a las 07:00 horas GT
- Miércoles 23 de septiembre: Colombia vs. Corea del Norte a las 10:30 horas GT.
*Información EFE.