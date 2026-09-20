Postuladora CGC busca conformar nómina este domingo

La novena sesión de la Comisión de Postulación para elegir nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) se desarrollará este domingo, 20 de septiembre de 2026, con el objetivo de votar para elegir a los seis profesionales de contaduría púbica y auditoría que conformarán la nómina de seis candidatos que se enviará al Congreso de la República.
Previo a este proceso, los comisionados se reunieron ayer, sábado, para evacuar el proceso de entrevistas a los aspirantes mejor calificados, en una jornada laboral de más de 12 horas. La Postuladora admitió que fue una larga jornada, pero también destacó que fue muy productiva porque lograron realizar las 15 entrevistas.
La novena reunión de la Postuladora para CGC se desarrollará desde las 9:00 horas en la cafetería central de la Universidad Rafael Landívar, en la zona 16 capitalina, anunció Guatemala Visible en sus medios oficiales.
La reunión de las entrevistas concluyó ayer a las 19:34 horas, según los registros oficiales de Guatemala Visible. Uno de los profesionales que fue entrevistado fue Edgar René Casasola, quien propuso la modernización y descentralización de la CGC.
En otras noticias: INGUAT celebra el festival "Esquipulas viene a la ciudad"
Propone invertir más en el personal de la CGC
El último aspirante en ser entrevistado fue Óscar Mauricio López Ixcolin, quien manifestó la necesidad de invertir más recursos en el personal; el profesional señaló que la CGC tiene un presupuesto de Q 1 mil millones.
"Existe un buen presupuesto para poder mejorar cualquier sistema y lograr una eficiente fiscalización", indicó. En su intervención agregó que es necesario contratar personal joven que se pueda desenvolver con las nuevas tecnologías.
Mientras tanto, Erick Fernando Mazariegos Salas habló de hacer labores de modernización en el ente fiscalizador, haciendo uso de las nuevas tecnologías. "Si digitalizamos el proceso (con el apoyo de la inteligencia artificial) vamos a quitar la discrecionalidad del auditor", mencionó.
En ese orden, el actual subcontralor de Probidad de la CGC y aspirante, Carlos Emilio Morales Cancino, habló de los logros de la actual administración y resaltó en su propuesta que se debe trabajar en el personal de la entidad. "Lo importante es tener un equipo que oriente a la institución en los próximos años", resaltó.