 VIDEO. Alejandra Guzmán se le zafa la cadera en pleno show
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¡VIDEO! Alejandra Guzmán: se le zafa la cadera en pleno show

La cantante mexicana habló desde el hospital después del accidente que obligó a suspender una presentación.

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Alejandra Guzmán / FOTO:
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Alejandra Guzmán volvió a aparecer ante sus seguidores después del inesperado accidente que sufrió durante su concierto en Veracruz.  La cantante se lesionó la cadera en pleno escenario y tuvo que ser trasladada en ambulancia para recibir atención médica. Horas después, compartió sus primeras declaraciones y aseguró que se encuentra bien.

El incidente ocurrió durante los primeros minutos de la presentación de Alejandra Guzmán en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.  La intérprete había interpretado "Míralo" y comenzaba con "Mala" cuando sufrió el percance mientras se encontraba sobre el escenario.

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La cantante manifestó ante el público que tenía un problema en la cadera y pidió ayuda médica. "No me puedo parar", expresó mientras permanecía en el escenario.  Minutos después, paramédicos ingresaron para auxiliarla y posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital.

Ante la situación, el concierto fue suspendido. Los asistentes permanecieron aproximadamente 30 minutos a la espera de información, hasta que se confirmó que la presentación no podría continuar. Después del accidente, Alejandra Guzmán utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que recibió atención médica.

El estado actual de Alejandra Guzmán

"Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien", informó la cantante, quien también agradeció al médico Eduardo Arévalo por la atención recibida. Pero fue en un video posterior donde la artista mostró una actitud mucho más relajada ante las cámaras.

Desde una habitación de hospital y acompañada por personal de enfermería, Guzmán incluso bromeó sobre lo ocurrido y modificó parte de la letra de una de sus canciones para hacer referencia a la lesión.

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La intérprete también ofreció una disculpa a sus seguidores de Veracruz y confirmó que el concierto quedó "en pausa", por lo que será reprogramado. Hasta el momento, no se ha anunciado la nueva fecha de la presentación.

El accidente vuelve a poner atención sobre los problemas que la cantante ha enfrentado en esta zona de su cuerpo. Guzmán cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas y anteriormente ya había sufrido otro percance relacionado con una de ellas.

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