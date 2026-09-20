Aleks Syntek rompe el silencio tras escándalo en concierto

Aleks Syntek se encuentra nuevamente en el centro de la conversación luego de ofrecer disculpas públicas por los comentarios que realizó durante un polémico concierto en México. El artista expresó críticas hacia el reggaetón y mencionó a reconocidos exponentes del género como Bad Bunny y Dani Flow.
Durante su presentación, el cantante también hizo comentarios relacionados con los puertorriqueños, declaraciones que rápidamente provocaron reacciones en redes sociales y ampliaron la controversia alrededor de su actuación. Ante la repercusión de sus palabras, Aleks Syntek decidió pronunciarse y reconocer que su comportamiento durante el concierto no fue el adecuado.
El intérprete aceptó que cometió "un error muy grave" y ofreció disculpas por los comentarios que generaron molestia entre parte del público y usuarios de redes sociales. Con esta postura, el cantante busca cerrar el capítulo y evitar que la polémica continúe marcando su relación con sus seguidores y con otros artistas de la industria musical.
La controversia surgió principalmente por sus comentarios sobre el reggaetón, un género que Aleks Syntek ha cuestionado públicamente en diferentes momentos de su carrera. Esta vez, sus declaraciones volvieron a poner el debate sobre sus diferencias musicales bajo los reflectores.
Más de Aleks Syntek
Uno de los aspectos que más llamó la atención después de sus disculpas fue que Aleks Syntek se mostró abierto a una posibilidad que podría parecer inesperada: colaborar con un artista de reggaetón. El cantante dejó abierta la puerta a trabajar con un representante de este género, una postura que representa un cambio frente al tono de sus recientes declaraciones durante el concierto.
La posibilidad de una colaboración también generó curiosidad entre sus seguidores, especialmente después de que sus comentarios involucraran a figuras como Bad Bunny y Dani Flow.
Por ahora, no se ha confirmado una colaboración concreta, pero la disposición del cantante marca un nuevo capítulo después de la polémica. Tras reconocer su error y pedir disculpas, Aleks Syntek ha dejado claro que su intención es pasar página y concentrarse nuevamente en su carrera musical.