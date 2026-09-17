Esme la Chapina y el Maestro Shifu: Un Encuentro

Esme La Chapina y el Maestro Shifu volvieron a acaparar miradas en redes sociales luego de coincidir en Medellín, Colombia. Ambos creadores de contenido compartieron un breve pero llamativo momento que quedó registrado en video y que posteriormente comenzó a circular entre sus seguidores.
En el clip se observa a la guatemalteca junto al creador de contenido mexicano, mientras conversan y comparten de manera relajada. Aprovechando el encuentro, Esme La Chapina le pidió al Maestro Shifu un saludo para sus fans, protagonizando así uno de los momentos más comentados de esta coincidencia.
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El Maestro Shifu en Medellin y que aparece la Esme la Chapina #Guatemala #colombia #esmelachapina #maestroshifu♬ sonido original - Eunice Caceres
"Bendiciones", se escucha decir al mexicano en el video, mientras Esme continúa compartiendo con él. El breve intercambio generó reacciones entre quienes siguen a ambos influencers y rápidamente despertó curiosidad sobre el encuentro en territorio colombiano.
La coincidencia entre ambos resulta todavía más llamativa debido a que Maestro Shifu estuvo recientemente de visita en Guatemala, donde protagonizó varias experiencias que compartió con sus seguidores. El creador de contenido mexicano Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, llegó al país el pasado 10 de septiembre y fue recibido por seguidores en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Más de el Maestro Shifu y Esme La Chapina
Durante su estadía también visitó Pollo Campero, convivió con guatemaltecos y recorrió distintos lugares. Uno de los momentos más destacados de su viaje ocurrió cuando realizó el ascenso al volcán Acatenango.
Durante la travesía consiguió observar y registrar en video una explosión del Volcán de Fuego, imágenes que posteriormente se volvieron virales en redes sociales.
La visita del mexicano también estuvo marcada por un percance vial ocurrido en la ruta Interamericana, cuando el vehículo en el que viajaba junto a sus acompañantes fue colisionado por un bus extraurbano. Ahora, tras su recorrido por Guatemala, Maestro Shifu coincidió con Esme La Chapina en Medellín, dejando un nuevo momento para sus seguidores.
La escena, aunque breve, llamó la atención precisamente por reunir a dos reconocidos creadores de contenido latinoamericanos en Colombia.