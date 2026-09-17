 Iniciativa busca entregar bono a familias en pobreza extrema
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Plantean otorgar bono mensual de Q500 a familias en pobreza y pobreza extrema

“Es una emergencia que las familias necesitan y que es urgente”, afirmó la diputada Sonia Gutiérrez, al presentar la propuesta que surge para mitigar el impacto del alza de los combustibles.

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La diputada Sonia Gutiérrez presentó el jueves 17 de septiembre la iniciativa de Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar., Dayana Rashón/EU
La diputada Sonia Gutiérrez presentó el jueves 17 de septiembre la iniciativa de Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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Una nueva iniciativa de ley fue presentada este jueves, 17 de septiembre, tomando en cuenta la situación que enfrentan los habitantes en Guatemala debido al impacto de los precios de los combustibles, que en las últimas semanas han presentado un alza sostenida. Hasta el momento, no se ha concretado de parte de las autoridades la implementación de alguna medida para mitigar estos efectos.

La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq-URNG- Maíz, explicó en conferencia de prensa que la propuesta se denomina Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar y busca la entrega de un bono a las familias más vulnerables. Señaló que la idea se suma a otras que ya se están siendo discutidas en el Congreso de la República para darle respuesta a la población.

Según explicó en conferencia de prensa, la medida planteada obedece a que el incremento de los precios de los combustibles afecta directamente en la economía de las familias guatemaltecas, pues encarece el transporte, la producción, la distribución de alimentos y los productos esenciales.

"La situación afecta directamente a las familias en pobreza, pobreza extrema y la vulnerabilidad económica ante la crisis que atraviesa el país. Si bien existen varias medidas, propuestas, se han aprobado algunos decretos recientemente, que buscan de alguna manera atender el impacto del alza", dijo.

Gutiérrez resaltó que la contención de los precios no elimina de manera inmediata el encarecimiento que ya está sufriendo la canasta básica, por ello consideró necesario implementar esta medida con un apoyo directo y temporal a las familias más afectadas.

Acerca de la propuesta

La propuesta del bono temporal de emergencia plantea otorgar Q500 mensuales por familia hasta por tres meses a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. El objetivo es contribuir a que puedan cubrir sus necesidades básicas durante lo que la parlamentaria describió como una "emergencia económica".

La parlamentaria recordó que durante la pandemia del Covid-19 se implementó un modelo también de entrega de bonificaciones a los guatemaltecos.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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