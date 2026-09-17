 Cuatro jugadores de Liga Nacional convocados con Cuba
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Cuatro jugadores de Liga Nacional convocados con Cuba

Comunicaciones, Municipal y San Pedro son los equipos de la liga guatemalteca que aportarán jugadores a la Selección de Cuba.

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Jugadores de Liga Nacional convocados para la Selección de Cuba
Jugadores de Liga Nacional convocados para la Selección de Cuba / FOTO: Alex Meoño y Diego José Vásquez
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El área de Concacaf vive con emoción la previa del arranque de la Nations League 2026-2027, y una de las selecciones participantes de la Liga B es Cuba, la cual dio a conocer su lista de convocados, que tiene como base a jugadores que participan en diferentes equipos de los países de Centroamérica; en el caso de Guatemala, son cuatro los jugadores cubanos convocados: Karel Espino, Dairon Reyes, Yunior Pérez y Yasnier Matos.

De acuerdo a la lista de convocados por el técnico Pedro Pablo Pereira, y facilitados por la Federación Cubana de Futbol, son 23 los jugadores llamados para los juegos ante Granada y Bonaire.

De los 23 jugadores, 18 participan en ligas de Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá), 2 en Europa, 2 en la liga local (Cuba) y 1 está sin equipo.

De la Liga de Guatemala, los convocados fueron:

  • Karel Espino, defensor de Comunicaciones
  • Dairon Reyes, mediocampista de Comunicaciones
  • Yunior Pérez, mediocampista de Municipal
  • Yasnier Matos, delantero de San Pedro

Del futbol nicaragüense también cuatro son los jugadores convocados: Ismael Morgado, Alejandro Delgado, Marcos Campo y Daniel Díaz.

La liga de futbol de Costa Rica es la que más aportes a la Selección de Cuba tiene, un total de ocho jugadores: Yurdy Hodelín, Leandro Mena, Karel Pérez, Pedro Bravo, Dariel Morejón, Elvis Casanova, Michael Camejo y Luis Paradela.  

Por su parte, la liga panameña tiene el aporte de dos seleccionados: Yurixander Zayas y Didier Reinoso.

El resto de convocados son: Eloy Nebreda del Real Sociedad B de España, Diego Catasus de Latina Calcio de Italia, Dayron David y Deibys Borrel de Habana (Cuba) y sin equipo Mikol Vega.

Cuba en la Liga B

La Liga de Naciones de Concacaf tiene tres niveles, Liga A, Liga B y Liga C, y los cubanos son parte de la Liga B donde hay 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro equipos.

Durante las ventanas internacionales de la FIFA de septiembre-octubre y noviembre, cada selección disputará dos partidos contra todos los rivales de su grupo, para un total de seis encuentros por equipo.

  • Grupo A: Guyana, Puerto Rico, Dominica, Islas Caimán
  • Grupo B: Guadalupe, Bermudas, Santa Lucía, Barbados
  • Grupo C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves, Bonaire
  • Grupo D: Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice, Sint Maarten

Los primeros dos duelos de los cubanos serán: Visitarán a Granada el viernes 25 de septiembre, y luego, son locales ante Bonaire el lunes 28 de septiembre. Ambos compromisos son a las 15:00 horas de Guatemala.

Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de la Selección Nacional

La Selección de Guatemala afrontará cuatro partidos de la Liga de Naciones de Concacaf durante esta fecha FIFA.

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