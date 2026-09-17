Cuatro jugadores de Liga Nacional convocados con Cuba

El área de Concacaf vive con emoción la previa del arranque de la Nations League 2026-2027, y una de las selecciones participantes de la Liga B es Cuba, la cual dio a conocer su lista de convocados, que tiene como base a jugadores que participan en diferentes equipos de los países de Centroamérica; en el caso de Guatemala, son cuatro los jugadores cubanos convocados: Karel Espino, Dairon Reyes, Yunior Pérez y Yasnier Matos.
De acuerdo a la lista de convocados por el técnico Pedro Pablo Pereira, y facilitados por la Federación Cubana de Futbol, son 23 los jugadores llamados para los juegos ante Granada y Bonaire.
De los 23 jugadores, 18 participan en ligas de Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá), 2 en Europa, 2 en la liga local (Cuba) y 1 está sin equipo.
De la Liga de Guatemala, los convocados fueron:
- Karel Espino, defensor de Comunicaciones
- Dairon Reyes, mediocampista de Comunicaciones
- Yunior Pérez, mediocampista de Municipal
- Yasnier Matos, delantero de San Pedro
Del futbol nicaragüense también cuatro son los jugadores convocados: Ismael Morgado, Alejandro Delgado, Marcos Campo y Daniel Díaz.
La liga de futbol de Costa Rica es la que más aportes a la Selección de Cuba tiene, un total de ocho jugadores: Yurdy Hodelín, Leandro Mena, Karel Pérez, Pedro Bravo, Dariel Morejón, Elvis Casanova, Michael Camejo y Luis Paradela.
Por su parte, la liga panameña tiene el aporte de dos seleccionados: Yurixander Zayas y Didier Reinoso.
El resto de convocados son: Eloy Nebreda del Real Sociedad B de España, Diego Catasus de Latina Calcio de Italia, Dayron David y Deibys Borrel de Habana (Cuba) y sin equipo Mikol Vega.
Cuba en la Liga B
La Liga de Naciones de Concacaf tiene tres niveles, Liga A, Liga B y Liga C, y los cubanos son parte de la Liga B donde hay 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro equipos.
Durante las ventanas internacionales de la FIFA de septiembre-octubre y noviembre, cada selección disputará dos partidos contra todos los rivales de su grupo, para un total de seis encuentros por equipo.
- Grupo A: Guyana, Puerto Rico, Dominica, Islas Caimán
- Grupo B: Guadalupe, Bermudas, Santa Lucía, Barbados
- Grupo C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves, Bonaire
- Grupo D: Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice, Sint Maarten
Los primeros dos duelos de los cubanos serán: Visitarán a Granada el viernes 25 de septiembre, y luego, son locales ante Bonaire el lunes 28 de septiembre. Ambos compromisos son a las 15:00 horas de Guatemala.