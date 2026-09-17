 Aleks Syntek genera polémica tras pelea con fans en show
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Aleks Syntek enciende la polémica tras pelear con fans durante su show de Independencia

El cantante protagonizó un altercado con el público en su concierto del Grito en Benito Juárez, donde también abordó polémicas de acoso.

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Aleks Syntek Premios Estela,
Aleks Syntek Premios Estela / FOTO:
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Aleks Syntek vivió un momento tenso durante su presentación en la alcaldía Benito Juárez en el marco de las celebraciones por el Grito de Independencia.

Aunque el show convocó a vecinos para festejar el 15 de septiembre, la atención se desvió cuando Syntek protagonizó una confrontación con parte del público y desató la controversia tanto en el concierto como en redes sociales.

Durante su actuación, Aleks Syntek interpretó varios de sus éxitos y abordó de forma abierta las polémicas recientes sobre sus opiniones respecto al reguetón y la música urbana.

El artista lamentó que, tras sus declaraciones, no recibió suficiente respaldo: "Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público", señaló en el escenario.

En el contexto de las fiestas patrias, el cantante reflexionó sobre la identidad nacional y criticó la influencia de tendencias extranjeras: 

"No somos reguetón, no somos gánsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños", manifestó ante los asistentes.

Polémica y descontento

La tensión incrementó cuando un espectador solicitó una canción que no pertenecía al repertorio de Aleks Syntek, sino a Marco Antonio Solís, lo que provocó la molestia del cantante: 

"Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki", respondió desde el escenario.

El artista incluso reprochó a los asistentes por no ser verdaderos fans y les pidió que solicitaran solo canciones de su autoría.

La polémica siguió escalando cuando, en tono de broma, Aleks Syntek tocó el tema de las acusaciones de supuesto acoso en su contra, que surgieron meses atrás: 

"Las voy a ofender si las agarro y las toco. ¿Me van a funar y a cancelar en el Twitter y el Instagram? ¿Sí les puedo dar un beso? Porque luego van a decir que las estoy acosando", comentó a algunas mujeres del público.

El episodio generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a especular sobre el estado emocional del cantante.

Además, el clima de controversia incluyó señalamientos relacionados con un presunto contagio de enfermedades de transmisión sexual que involucrarían a Syntek, acusaciones que surgieron en declaraciones previas hechas por el conductor Javier Ceriani.

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