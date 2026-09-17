 Guatemala: Se cumplen 124 años del primer partido de futbol
Deportes

Así fue la historia del primer partido de futbol que se jugó en Guatemala

Se cumplieron 124 años desde que en el país se empezó a jugar el denominado “deporte rey”.

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Imagen ilustrativa de un partido de futbol
Imagen ilustrativa de un partido de futbol / FOTO: Wikipedia
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El pasado 14 de septiembre se cumplieron 124 años desde que, en Guatemala, que conmemoró recientemente 205 años de Independencia, se jugó el primer partido de futbol, de acuerdo a los registros históricos de las crónicas deportivas del país. 

La historia registra al Guatemala Foot-Ball Club como el primer equipo en organizarse. Dicho representativo fue integrado por futbolistas como Jorge Aguirre, Gordon Smith, Ricardo Moreira, Arsenio Conde, Jorge Romaña, Carlos Tinoco, Francisco Sánchez, Luis Pedro Aguirre, Carlos Aguirre, Carlos Purdy, Rodolfo Matheu y Delfino Sánchez, entre otros.

De acuerdo a los historiadores de nuestro país, los hermanos Jorge y Carlos Aguirre Matheu se reunieron la segunda quincena de marzo de 1902 para firmar los documentos que daban vida al equipo Guatemala Foot-Ball Club.

En dicha reunión estuvieron también Juan Francisco Aguirre y Delfino Sánchez Latour, cuatro entusiastas estudiantes que habían regresado de Inglaterra tras cursar sus estudios entre 1896 y 1901.

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Primer partido de futbol en Guatemala

Con la formación del primer equipo en la historia del futbol guatemalteco, vino el gran desafío. Jugar el primer partido. Para ello, los integrantes del Guatemala Foot-Ball Club se tuvieron que dividir en dos equipos para realizar el primer juego. A uno le denominaron Blanco y al otro Azul, un tomo que años después comenzó a utilizarse para denominar a la Selección Nacional de Guatemala, la cual viste justamente con esos colores, los cuales son los representativos de la Bandera Nacional.

El juego se disputó el 14 de septiembre de 1902 en el Campo del Hipódromo, hoy Hipódromo del Norte, zona 2 de capitalina. El partido fue visto, según la crónica del mismo Jorge Aguirre Matheu, por amigos y familiares de los futbolistas, pero no faltó la presencia de algunas personas curiosas que pasaban por el lugar.

El juego lo ganó el conjunto Blanco 3-2. Anotaron los goles de la victoria Jorge Romaña, Carlos Purdy y Carlos Aguirre. Descontaron por el cuadro Azul, Delfino Sánchez y Gordon Smith.

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