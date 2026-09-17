 Quién es el guatemalteco fallecido tras accidente de helicóptero en Los Ángeles
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¿Quién era el guatemalteco que murió tras el desplome de un helicóptero en Los Ángeles?

Revelan nuevos detalles del guatemalteco que murió tras el desplome de un helicóptero en Los Ángeles.

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Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, era originario de Cuilapa, Santa Rosa., Redes sociales.
Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, era originario de Cuilapa, Santa Rosa. / FOTO: Redes sociales.
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Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, era originario de Cuilapa, Santa Rosa, y era conocido por familiares y amigos como "Pichi". Su vida terminó de manera inesperada en Los Ángeles, Estados Unidos, donde había llegado apenas dos días antes del accidente que provocó su muerte.

Familiares y personas cercanas lo recuerdan como un joven bromista, trabajador y solidario, con facilidad para hacer reír a quienes lo rodeaban. También tenía una estrecha relación con las actividades de su comunidad en Cuilapa y solía colaborar en eventos, ayudando con la organización, el montaje de escenarios y las pruebas de sonido.

Otra de sus grandes aficiones era el futbol. Según personas que lo conocieron, practicaba este deporte en dicho municipio y compartía esa pasión con sus amigos. 

Su actividad laboral 

Gutiérrez Mejía había viajado a Los Ángeles por motivos relacionados con su actividad laboral. Familiares explicaron que se dedicaba a realizar gestiones para enviar a Guatemala ropa, repuestos y vehículos. NBC4 informó que se encontraba en la ciudad para adquirir un automóvil que posteriormente pretendía llevar a su país.

Su viaje terminó en tragedia el martes 15 de septiembre de 2026. Edy se encontraba en tierra, en un estacionamiento del vecindario de Chatsworth, cuando un helicóptero de noticias cayó en el lugar mientras realizaba la cobertura de otro accidente de tránsito.

La aeronave era utilizada por NBC4 y Telemundo 52. En ella viajaban la reportera aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, quienes también murieron. Edy fue identificado posteriormente como la tercera víctima mortal del desplome.

La causa del accidente continúa bajo investigación. La NTSB analiza, entre otras evidencias, los últimos segundos de la transmisión, en los que se escuchan alarmas dentro de la cabina antes de que el helicóptero pierda altitud.

El Consulado de Guatemala en Los Ángeles informó que da seguimiento al caso y brinda asistencia a los familiares y ciudadanos guatemaltecos afectados.

Guatemalteco muere en desplome de helicóptero en Los Ángeles

Las autoridades confirmaron que otros dos connacionales resultaron lesionados.

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