 Guatemala da seguimiento a detenciones tras operativo migratorio cercano a su Consulado en EE. UU.
Nacionales

Guatemala da seguimiento a detenciones tras operativo migratorio cercano a su Consulado en EE. UU.

Es la primera vez que autoridades migratorias estadounidenses realizan un operativo de este tipo en una calle próxima a un Consulado de Guatemala.

Cientos de migrantes mueren o desaparecen al año en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, víctimas muchos de ellos de la violencia o de condiciones ambientales extremas., Ilustrativa de archivo: EFE
Cientos de migrantes mueren o desaparecen al año en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, víctimas muchos de ellos de la violencia o de condiciones ambientales extremas. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

El Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, reaccionó rápidamente ante un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que dejó a dos ciudadanos guatemaltecos heridos justo a las afueras de la sede consular.

Funcionarios consulares permitieron el ingreso inmediato de todas las personas que se encontraban fuera del consulado, priorizando su protección y mantenimiento de la seguridad mientras duró la situación de riesgo. La medida se mantuvo hasta que todos los presentes se sintieron seguros.

El incidente se registró alrededor de las 12:35 del 15 de enero, cuando agentes migratorios implementaron un operativo rápido en las inmediaciones de la oficina consular. Testigos señalaron que varias personas fueron arrestadas en el lugar, incluyendo tres de nacionalidad guatemalteca. Los agentes, tras concretar las detenciones, abandonaron el sitio sin informar sobre el destino de los aprehendidos.

Posteriormente, el consulado estableció comunicación directa con la Patrulla Fronteriza del sector El Centro para solicitar información oficial sobre los hechos, el estado de los detenidos y los motivos que originaron la intervención.

Precedente inédito cerca de sedes diplomáticas

Según indicó la misión consular, es la primera vez que un operativo migratorio de estas características ocurre en una calle contigua a una oficina consular de Guatemala en Estados Unidos. El suceso ha sido calificado como inusual y preocupante, pues genera un ambiente de tensión en torno a las sedes diplomáticas, las cuales deben ser espacios protegidos para la comunidad migrante.

La Cancillería guatemalteca consideró que los procedimientos migratorios cerca de los consulados alteran la tranquilidad necesaria para el funcionamiento adecuado de estas oficinas y contravienen las garantías diplomáticas que el Estado receptor debe proporcionar para el correcto desempeño consular.

Atención médica y legal a los connacionales

El personal del consulado brindó asistencia médica y legal inmediata a los dos guatemaltecos heridos. Paralelamente, las autoridades consulares coordinaron acciones para asegurar la protección de quienes buscaban apoyo en el lugar.

Fuentes oficiales confirmaron que dos de los ciudadanos guatemaltecos ya obtuvieron su libertad, mientras que el tercero continúa bajo custodia, situación que mantiene la atención y el seguimiento cercano del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala comunicó que, mediante su red consular, mantendrá la plena asistencia, atención y protección consular a todos los ciudadanos guatemaltecos que lo requieran, reafirmando el compromiso institucional de velar por sus derechos e integridad en territorio estadounidense.

