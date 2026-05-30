 Ernesto Monreal se suma a las bajas de Comunicaciones
Deportes

Ernesto Monreal se suma a las bajas de Comunicaciones

Comunicaciones aseguró que realizó los esfuerzos necesarios para renovar a Ernesto Monreal, pero el defensor mexicano optó por continuar su carrera en otro club.

Compartir:
Ernesto Monreal se suma a las bajas de Comunicaciones - instagram @monreal.17
Ernesto Monreal se suma a las bajas de Comunicaciones / FOTO: instagram @monreal.17
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La etapa del defensor mexicano Ernesto Monreal en Comunicaciones FC llegó oficialmente a su fin. Aunque en las últimas semanas se manejó la posibilidad de una renovación de contrato, finalmente ambas partes tomaron caminos distintos y el futbolista decidió continuar su carrera fuera de la institución alba. La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado oficial, poniendo punto final a una relación que se extendió durante una temporada en el fútbol guatemalteco.

En su mensaje, Comunicaciones dejó claro que intentó concretar la permanencia del zaguero. "La institución realizó los esfuerzos correspondientes para concretar su continuidad; sin embargo, el jugador ha tomado la decisión de continuar su carrera profesional en otro club", expresó la entidad crema. Con ello, la dirigencia reconoció la voluntad del jugador de buscar nuevos desafíos, pese al interés existente por mantenerlo dentro del plantel.

El futuro de Ernesto Monreal

Todo apunta a que el próximo destino de Monreal será Xelajú MC, equipo en el que volvería a coincidir con el entrenador Roberto Hernández. El técnico fue una pieza clave en su llegada al fútbol guatemalteco cuando lo incorporó a las filas de Comunicaciones, por lo que este posible reencuentro representa una oportunidad para dar continuidad a una relación profesional que ya ha dado resultados positivos.

Por su parte, Ernesto Monreal aprovechó la ocasión para despedirse de la afición y de todos los integrantes de la institución. "A toda la familia crema, directivos, entrenador y cuerpo técnico gracias por abrirme las puertas y hacerme sentir muy cómodo desde el primer día; por la oportunidad, la confianza y por todo lo aprendido. A mis compañeros, gracias por los grandes retos que enfrentamos juntos, me llevo grandes aprendizajes. Y sobretodo, gracias a la afición por el apoyo y cariño durante todo este tiempo. Me voy con muchos buenos recuerdos por haber sido parte de esta historia". Con estas palabras, el defensor cerró su ciclo en Comunicaciones.

En Portada

Juzgado deja sin efecto reelección de Walter Mazariegost
Nacionales

Juzgado deja sin efecto reelección de Walter Mazariegos

06:59 PM, Mayo 29
Cacif apoya acuerdo entre EE.UU. y Guatemalat
Nacionales

Cacif apoya acuerdo entre EE.UU. y Guatemala

09:31 PM, Mayo 29
La cancha también es de las niñas: Julieta Venegas revive clásico futbolero para el Mundialt
Farándula

"La cancha también es de las niñas": Julieta Venegas revive clásico futbolero para el Mundial

04:43 PM, Mayo 29
El Liverpool anuncia la destitución de Arne Slott
Deportes

El Liverpool anuncia la destitución de Arne Slot

07:06 AM, Mayo 30
Ernesto Monreal se suma a las bajas de Comunicacionest
Deportes

Ernesto Monreal se suma a las bajas de Comunicaciones

06:59 AM, Mayo 30

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal Madridredes socialesLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar