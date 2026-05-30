Ernesto Monreal se suma a las bajas de Comunicaciones

La etapa del defensor mexicano Ernesto Monreal en Comunicaciones FC llegó oficialmente a su fin. Aunque en las últimas semanas se manejó la posibilidad de una renovación de contrato, finalmente ambas partes tomaron caminos distintos y el futbolista decidió continuar su carrera fuera de la institución alba. La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado oficial, poniendo punto final a una relación que se extendió durante una temporada en el fútbol guatemalteco.
En su mensaje, Comunicaciones dejó claro que intentó concretar la permanencia del zaguero. "La institución realizó los esfuerzos correspondientes para concretar su continuidad; sin embargo, el jugador ha tomado la decisión de continuar su carrera profesional en otro club", expresó la entidad crema. Con ello, la dirigencia reconoció la voluntad del jugador de buscar nuevos desafíos, pese al interés existente por mantenerlo dentro del plantel.
El futuro de Ernesto Monreal
Todo apunta a que el próximo destino de Monreal será Xelajú MC, equipo en el que volvería a coincidir con el entrenador Roberto Hernández. El técnico fue una pieza clave en su llegada al fútbol guatemalteco cuando lo incorporó a las filas de Comunicaciones, por lo que este posible reencuentro representa una oportunidad para dar continuidad a una relación profesional que ya ha dado resultados positivos.
Por su parte, Ernesto Monreal aprovechó la ocasión para despedirse de la afición y de todos los integrantes de la institución. "A toda la familia crema, directivos, entrenador y cuerpo técnico gracias por abrirme las puertas y hacerme sentir muy cómodo desde el primer día; por la oportunidad, la confianza y por todo lo aprendido. A mis compañeros, gracias por los grandes retos que enfrentamos juntos, me llevo grandes aprendizajes. Y sobretodo, gracias a la afición por el apoyo y cariño durante todo este tiempo. Me voy con muchos buenos recuerdos por haber sido parte de esta historia". Con estas palabras, el defensor cerró su ciclo en Comunicaciones.