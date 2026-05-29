 Sarampión en Guatemala: Cifra de fallecidos se incrementa a 15
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Sarampión en Guatemala: Cifra de fallecidos se incrementa a 15

La más reciente víctima mortal es un hombre adulto.

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Personal técnico de laboratorio prepara unas muestras para analizar por posible sarampión., Ilustrativa de archivo: EFE
Personal técnico de laboratorio prepara unas muestras para analizar por posible sarampión. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE
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Datos del Ministerio de Salud dan cuenta de que hasta el 27 de mayo se reportan 6 mil 552 casos confirmados y 9 mil 710 probables de sarampión y la cifra de fallecidos se elevó a 15.

La más reciente víctima mortal es un hombre de 21 años originario de Quetzaltenango con antecedentes de cuadros respiratorios desde la infancia y estaba hospitalizado desde el 4 de mayo.

Acerca del sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o tener contacto cercano con una persona infectada.

Sus principales síntomas incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos, ojos enrojecidos y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos y, en algunos casos, provocar complicaciones graves como neumonía, infecciones en los oídos e incluso inflamación cerebral.

Las autoridades de salud recomiendan la vacunación como la medida más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes en las comunidades. La vacuna triple viral, que también protege contra la rubéola y las paperas, forma parte de los esquemas de inmunización en muchos países, incluido Guatemala.

Expertos señalan que mantener altas tasas de vacunación es fundamental para reducir el riesgo de contagio y proteger especialmente a menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En cumplimiento de ese esfuerzo, el MSPAS contabiliza hasta el 22 de mayo un total de 691 mil 020 dosis aplicadas en el país.

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