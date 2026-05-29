 Fredy Pérez y Arnold Barrios renovados con Comunicaciones
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Fredy Pérez y Arnold Barrios fueron renovados con Comunicaciones

Asimismo, José Gálvez quedó al margen de la institución y con ello ya son ocho bajas en los "Cremas".

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Fredy Pérez y Arnold Barrios fueron renovados con Comunicaciones
Fredy Pérez y Arnold Barrios fueron renovados con Comunicaciones / FOTO: Comunicaciones
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En el segundo día de movimientos de altas, bajas y renovaciones en las filas de Comunicaciones, se dio a conocer tres novedades, dos de ellas relacionadas a los guardametas nacionales Fredy Pérez y Arnold Barrios.

El jueves en la noche, Comunicaciones anunció la renovación de Fredy Pérez y Arnold Barrios sus dos porteros de la temporada pasada, además, dio de baja a José Gálvez, jugador que había llegado de Antigua G. F. C., pero que su paso por la institución fue insignificante.

Fredy Pérez sigue siendo de la confianza de los cuerpos técnicos y de los directivos, aunque un gran sector de la afición se resiste a él. Durante la campaña pasada, Pérez fue muy cuestionado en algunos partidos, cuando Comunicaciones estaba en plena lucha por salir de la zona del descenso y buscaba la permanencia en la Liga Nacional.

Incluso, la molestia de la afición, llevó a esa relación: portero-hinchada, a vivir un capítulo desagradable en Amatitlán, cuando Comunicaciones visitó a Aurora y en la salida del estadio Guillermo Slowing un seguidor "albo" amenazó de muerte a Fredy Pérez.

Al final de la campaña, Pérez fue fundamental para que Comunicaciones salvara la categoría y se metiera a rondas finales, donde llegó hasta semifinales antes de ser eliminado por Xelajú.

Por su parte, Arnold Barrios sigue siendo el segundo guardameta de los capitalinos, y en muy pocas oportunidades tiene el chance se cubrir el arco principal, pero sigue siendo de esos jugadores clave en el manejo de un camerino. 

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Fredy Pérez fue renovado con Comunicaciones - Comunicaciones

Baja de Gálvez

Las renovaciones de Fredy Pérez y Arnold Barrios se suman a la única que se había anunciado y la cual era Steven Robles.

Asimismo, se dio de baja a José Gálvez, quien estuvo solo una temporada en el club, pero su paso no fue muy prometedor como se había pensado.

La baja de Gálvez es la número ocho que se da entre miércoles y jueves luego de que se anunciara la salida de los jugadores: Jorge, Erik González, Edy Palencia, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla y Wilson Pineda.  

  • Bajas: Jorge Moreno, Erik González, Edy Palencia, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla (COL) y Wilson Pineda.
  • Renovado: Stheven Robles, Fredy Pérez y Arnold Barrios. 

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