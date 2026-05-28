 Ministro de Defensa asegura que no habrán maniobras militares de EE.UU.
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Ministro de Defensa asegura que no habrán maniobras militares de EE.UU.

Una publicación del diario estadounidense The New York Times, afirmó que Guatemala habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra carteles de la droga a partir del próximo mes.

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Ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz., Foto EFE
Ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz. / FOTO: Foto EFE

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, aseguró este jueves 28 de mayo, que no habrán maniobras militares por parte de Estados Unidos en contra del narcotráfico en Guatemala, como ya lo había indicado el presidente, Bernardo Arévalo.

Sáenz afirmó que "no van a haber soldados extranjeros haciendo operaciones en aire, mar y cielo nacional en Guatemala", respaldando las palabras sobre el tema expresadas por el gobernante esta mañana.

En declaraciones a medios locales, el ministro añadió que la Constitución guatemalteca no permite tal situación.

Las declaraciones del mandatario y Sáenz surgen tras una publicación del diario estadounidense The New York Times, que afirmó que Guatemala  habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra carteles de la droga a partir del próximo mes, tras una supuesta llamada el 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

"Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico", precisó el gobernante guatemalteco.

De igual manera, varios diputados guatemaltecos recordaron este jueves que un acuerdo de tal magnitud tendría que ser aprobado por el Congreso.

"Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y que lo que esperamos es que se intensifiquen", reiteró el mandatario guatemalteco.

La polémica generada por la información del rotativo neoyorquino coincide con las fuertes tensiones regionales en torno a la estrategia de seguridad de la Administración de Donald Trump, quien en marzo pasado creó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador, pero a la cual ejecutivos progresistas como los de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse.

Gobierno de Guatemala: “No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras”

La administración del presidente Arévalo compartió la carta enviada por el Ministerio de la Defensa en la cual se detalla una solicitud formal que se planteó a las autoridades de EE. UU. y negó la existencia de un acuerdo de esa índole.

Vía EFE

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